Una Semana Santa "de libro" desde el punto de vista turístico, ¿dónde queda aún alguna habitación en Zamora?

La climatología favorable, sin lluvias y con el sol asomando por el día, ha contribuido a que la Semana Santa de 2026 sea "de libro" desde el punto de vista turístico. La ocupación hotelera llega a prácticamente el 100% durante los próximos siete días tanto en la capital como en los municipios del alfoz de Zamora, según ha indicado el presidente de la Asociación Zamorana de Hostelería, Ángel Vicente. El representante del sector ha precisado además que en el resto de la provincia, la ocupación ronda el 95%, por lo que, aunque escasas, aún es posible encontrar algunas habitaciones para alojarse en la provincia.

La ausencia de lluvias y las temperaturas en ascenso a partir del miércoles han contribuido a que no se hayan cancelado reservas y por ello se registre una tan alta ocupación, según ha detallado el representante de Azehos, que ha subrayado además la importancia de Las Edades del Hombre, un aliciente más para viajar a Zamora tanto en Semana Santa como posteriormente. De hecho, la prórroga de la exposición de arte sacro hasta el 3 de mayo es muy bien recibida por el sector hostelero, que ven como así, tras el tirón de las procesiones, se podrá seguir manteniendo la actividad en las semanas siguientes.

Aunque casi todos los alojamientos han colgado el cartel de "completo" o apenas le quedan camas, la consulta en los grandes portales en internet y páginas web de reservas como Booking permite encontrar aún alguna habitación disponible para dos personas en hoteles de la capital zamorana, aunque a precios algo mayor a los habituales el resto del año, que van, por dos noches, del Lunes al Miércoles Santo, de los 157 euros en el hotel Rey Don Sancho, 160 en Casa Aurelia, 168 en el Jarama o 190 en el Alda. También hay disponible algún hostal a precios similares.

Igualmente, la oferta disponible este domingo al mediodía para reservar de lunes a miércoles incluye otros hoteles por encima de los 200 euros por las dos noches, hasta los 330 en el AC o 440 en la Hostería Real de Zamora. Igualmente, hay apartamentos turísticos de entre 400 y 649 euros por esas dos noches, el último precio correspondiente a un alojamiento en el que además se paga por el privilegio de un lugar clave para ver los desfiles procesionales, al estar situado en la Plaza Mayor.

Oferta en los días grandes

Si la búsqueda se hace para encontrar alojamiento del Miércoles al Viernes Santo, en la capital únicamente hay disponible un apartamento por 625 euros para esas dos noches, según la oferta disponible en la central de reservas de Booking.

En otra plataforma especializada en alquileres vacacionales, Airbnb, los precios son aún más desorbitados y se puede elegir entre un apartamento para esas dos noches por 539 euros, más 35 de suplemento de limpieza; otro por 1.171 euros para esas dos noches y un tercero por 2.342 euros en el tercer piso de un edificio que no cuenta ni con ascensor.

Guarido: "El tiempo es fundamental para que venga más o menos gente"

A la vinculación del tiempo con la ocupación hotelera en Semana Santa se ha referido el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que esta semana ha reconocido que la información transmitida por la Agencia Estatal de Meteorología les ha dado "una alegría", ya que la climatología es muy favorable y "el tiempo es fundamental en la Semana Santa para que venga más o menos gente". Guarido ha indicado que tras hablar con el concejal de Turismo el pasado miércoles este le transmitió que en la ciudad estaba "todo lleno, prácticamente 100% completo", aunque pudiera quedar alguna plaza aislada o en pisos turísticos. "Las previsiones, por lo tanto, son excelentes", concluyó.