Una queja formal ante el Ayuntamiento de Zamora por el traslado de la colonia felina en el edificio del Banco de España

La asociación protectora de animales zamorana "PatitaZ" emitía una queja con motivo del traslado de la colonia felina que hasta ahora habita el edificio del Banco de España, preocupada por la situación de vulnerabilidad en la que quedarían los animales si esta medida fuera llevada a cabo.

A causa de la próxima instalación de la Policía Municipal en el edificio, la decisión de las autoridades ha sido trasladar la colonia al polígono de Los Llanos, lo que preocupa a algunos vecinos y, principalmente, al que ha ejercido como cuidador de la colonia. PatitaZ se basa en la ley de Bienestar Animal para argumentar que el procedimiento que se está siguiendo para el traslado no está contemplado en la legalidad, ya que no sigue el método reglado de "captura, esterilización y retorno".

Además, afirman que en otras ciudades a nivel nacional, las colonias felinas conviven en comisarías, cuarteles o edificios públicos sin perjudicar la actividad normal de los centros, lo que consideran que también podría darse en Zamora, puesto que el tamaño del recinto permite la convivencia de la Policía con los animales. De esta manera, se libraría el problema del destino de los animales, que resulta especialmente preocupante a ojos de su cuidador y de PatitaZ, que consideran imposible capturar y trasladar a todos los animales, pues solo confían y se muestran receptivos hacia su alimentador, que ha estado a su cuidado durante años. El asunto más importante sería la situación de especial vulnerabilidad en la que podrían quedar algunos de los animales de la colonia tras su separación.

La asociación ha emitido una queja formal ante el Ayuntamiento, pidiendo una revisión de esta decisión para permitir que la colonia pueda convivir con la Policía tras su traslado, y también con el alimentador que los lleva cuidando tantos años.