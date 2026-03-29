Una niña saharaui, en riesgo de no tener familia de acogida en Zamora

Una niña saharaui asignada a Zamora a través del programa Vacaciones en Paz, para que pueda pasar dos meses del verano en la provincia en vez de en el desierto, está en riesgo de quedarse en los campamentos de refugiados del Sáhara por falta de alguien quien la acoja.

Por este motivo, la Asociación Zamora con el Sáhara ha hecho un llamamiento urgente para poder encontrar una familia de acogida para la pequeña y que pueda pasar la época estival en Zamora.

De esa forma, la pequeña del programa, en el que participan niños de entre ocho y doce años, no solo podría disfrutar de una estancia lejos de las temperaturas superiores a los 50 grados y el clima extremo del desierto en verano, sino que además podría acceder a revisiones médicas en la sanidad de Castilla y León, disfrutar de una nutrición equilibrada y de comodidades de las que no disponen en los campamentos de refugiados saharauis.

Para ser persona acogedora no hay límites de edad siendo adulto ni de situación familiar, y únicamente se requiere asumir la manutención del pequeño durante la estancia y contar con la idoneidad para acoger al menor durante los cerca de dos meses que se prolonga su estancia en Zamora.

Las familias y personas interesadas en la acogida pueden ponerse en contacto con la asociación en el teléfono 639 07 18 64.

En la zona más árida del desierto

Zamora ha sido desde hace décadas una de las provincias de Castilla y León más solidarias con los niños que viven en los campamentos de refugiados de Tineo (Argelia), en la zona más árida del desierto a la que huyeron sus padres y abuelos de la guerra tras abandonar el Sáhara Occidental. Sin embargo, en los últimos años el número de menores acogidos ha sido cada vez menor, por falta de familias, especialmente tras la pandemia.

Para este año, la Asociación Zamora con el Sáhara cuenta con una veintena de familias que repiten acogida, tras la grata experiencia de veranos anteriores, y el objetivo era encontrar al menos otros cinco hogares zamoranos que se sumaran a la iniciativa para que puedan disfrutar de unas Vacaciones en Paz el mayor número posible de niños.