Javier Faúndez, presidente de la Diputación Provincial de Zamora: "Es esencial garantizar infraestructuras digitales en el medio rural"

La institución provincial es uno de los patrocinadores de la nueva edición de «La Zamora que funciona», avalado también por Freigel, Quesos El Pastor, Caja Rural de Zamora y la Universidad de Salamanca, con el apoyo de Veolia. Un evento organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA donde se quiere destacar toda la riqueza de la provincia a través de oportunidades para el asentamiento de las nuevas generaciones.

¿Cómo hay que hablarles a los jóvenes para que vean que Zamora es una tierra de oportunidades para ellos?

Hay que hablarles con realismo, pero también con convicción. Los jóvenes valoran la autenticidad, no los discursos vacíos. Hay que trasladarles que Zamora no es solo una provincia con calidad de vida, sino un lugar donde pueden desarrollar un proyecto vital y profesional. Eso implica mostrar ejemplos reales de gente joven que ha decidido quedarse o volver y que está trabajando, emprendiendo y construyendo aquí su futuro. Tenemos que hablarles con ilusión de la Zamora de las oportunidades, que lo sientan así y lo crean, porque para eso estamos trabajando desde las instituciones zamoranas.

¿Con qué bondades cuenta la provincia para que sea atrayente para las nuevas generaciones?

Zamora ofrece algo que hoy es cada vez más demandado: calidad de vida. Hablamos de tranquilidad, entorno natural, coste de vida más asequible y cercanía. Pero, además, hay oportunidades en sectores como el agroalimentario, el turismo, la energía o los servicios. La clave está en combinar esa calidad de vida con oportunidades laborales reales. Unas oportunidades que pasan por el enorme talento que atesoran las nuevas generaciones de zamoranos con mayores posibilidades de formación y por el aumento de superficie industrial en la provincia que facilitará el asentamiento de empresas que crearán riqueza y empleo.

¿Las nuevas tecnologías son un factor a tener muy en cuenta para asentar en la provincia a este tipo de población?

Sin duda. La conectividad es fundamental para toda la población. Hoy muchos jóvenes pueden trabajar en remoto o desarrollar proyectos digitales desde cualquier punto del territorio. Por eso, es esencial garantizar buenas infraestructuras digitales en el medio rural. La tecnología permite romper la barrera de la distancia y abre nuevas posibilidades que antes no existían.

¿En qué medida ayuda la Diputación Provincial de Zamora a este asentamiento?

Desde la Diputación se trabaja en distintas líneas: apoyo al emprendimiento con ayudas a las microempresas asentadas en el medio rural, programas de empleo, mejora de infraestructuras y servicios en los municipios, y colaboración con ayuntamientos. Trabajamos por hacer más atractivos y habitables nuestros pueblos. El objetivo es generar condiciones favorables para que vivir en un pueblo no suponga renunciar a oportunidades de desarrollo profesional y personal

¿Son medidas que tienen una respuesta positiva por parte de los jóvenes receptores? ¿Qué cambios pueden haberse visto en los últimos años?

Sí, aunque somos conscientes de que el reto demográfico no se resuelve a corto plazo. Se está viendo un cambio de mentalidad, especialmente tras la pandemia, con más personas valorando el medio rural. Cada vez hay más iniciativas emprendedoras y más interés en regresar a Zamora y en quedarse. Es un proceso progresivo, pero hay señales positivas. Desde las administraciones públicas debemos colaborar y trabajar para poner las condiciones necesarias para que los jóvenes se asienten en la provincia, especialmente en el medio rural.

¿El emprendimiento es un empuje interesante para fomentar el asentamiento en la provincia?

Es fundamental. En una provincia como Zamora, el emprendimiento es una de las principales vías para generar actividad económica y empleo, apostando no solo por las tradicionales potencialidades de la provincia, sino también por la atracción de nuevas empresas. Por eso, es importante facilitarlo, reducir trabas y acompañar a quienes quieren iniciar un proyecto. Además, el emprendimiento en el medio rural suele estar muy vinculado al territorio y contribuye a fijar población.

¿Podrían dejar las grandes ciudades de tener esta atracción tradicional para los jóvenes? ¿Qué buscan ahora?

Las ciudades seguirán siendo un foco de atracción, pero es cierto que las prioridades están cambiando. Muchos jóvenes buscan equilibrio vital: empleo, pero también bienestar, tiempo, vivienda accesible y entorno saludable. En ese sentido, provincias como Zamora tienen mucho que ofrecer, si realmente somos capaces de generar oportunidades.

¿Qué aportan eventos como "La Zamora que funciona"?

Eventos como el que lidera LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA son muy importantes, porque visibilizan lo que ya se está haciendo bien. Sirven para poner en valor iniciativas empresariales, sociales y emprendedoras que funcionan en la provincia. Además, generan un efecto llamada, refuerzan el orgullo de pertenencia y demuestran que Zamora no solo tiene potencial, sino que ya es un territorio con proyectos de éxito. Estos eventos también sirven para que sigamos reivindicando lo que nos merecemos, para que llamemos la atención sobre lo queda por hacer y por mejorar. Tampoco debemos ser autocomplacientes con lo que hacemos, ya que siempre existe margen para mejorar.