Definidos horarios y rutas de los buses lanzadera de Zamora en Semana Santa: funcionarán hasta las dos y media de la madrugada

El Ayuntamiento de Zamora ya ha definido los horarios y rutas de las tres líneas de "autobuses lanzadera" que se habilitan este año de forma experimental para comunicar los aparcamientos del extrarradio, de las afueras y los barrios de la ciudad con la zona centro y el casco antiguo. La medida pretende que quienes se acerquen a la ciudad para ver las procesiones de la tarde y de la noche encuentren donde aparcar fácilmente, sin que la distancia sea un problema gracias a ese transporte colectivo que los acercará al centro.

Son tres líneas "lanzadera" que ampliarán el horario de los autobuses hasta las dos y media de la madrugada con el objetivo de facilitar la movilidad por la ciudad durante la Semana de Pasión, según ha informado este domingo el Consistorio zamorano en un comunicado.

El dispositivo especial de refuerzo del transporte público urbano tiene como objetivo "facilitar la movilidad de la ciudadanía durante los días de mayor afluencia", según ha detallado la Concejalía de Promoción Económica y Protección Ciudadana.

Este servicio especial estará operativo desde el Lunes Santo 30 de marzo hasta el Sábado Santo 4 de abril, ambos inclusive. Estas son las rutas:

Lanzadera 1: En este periodo, la línea 2 modificará su recorrido habitual, desviándose hacia la zona del estadio Ruta de la Plata, con el fin de dar cobertura a las personas que estacionen en dicho entorno. Se habilitará una parada específica en la rotonda de acceso desde la carretera CL-527. El servicio mantendrá su horario habitual, ampliando su funcionamiento en horario nocturno hasta las 02:30 horas, con una frecuencia de 30 minutos de paso, saliendo a las horas en punto y a y media.

Recorrido del autobús que llega al centro comercial Valderaduey. / Cedida

Lanzadera 2: Otra de estas líneas lanzaderas llegará hasta el área del Centro Comercial Valderaduey, cuyo estacionamiento estará disponible para este dispositivo. El servicio se prestará de la siguiente manera: En horario ordinario, se mantendrá el servicio habitual de la líneas 1, 3 y 4. A partir de las 22:30 horas y hasta las 02:30 con una frecuencia de 30 minutos de paso, saliendo a las horas en punto y a y media. El recorrido de este servicio especial incluirá: Centro Comercial Valderaduey, Avenida Cardenal Cisneros (Parada en el Centro de Trasportes), Avenida de Galicia o calle Hiniesta, Rotonda de la Avenida de la Feria y Plaza de Alemania.

Línea que llega hasta los aparcamientos del estadio Ruta de la Plata. / Cedida

Lanzadera 3: Conectará La Aldehuela, IFEZA, Vista Alegre y los Bloques con La Marina (Príncipe de Asturias). Este servicio comenzará a partir de las 22.30 horas y hasta las 02.30 con una frecuencia de 30 minutos de paso, saliendo a las horas en punto y a y media de la Avenida Príncipe de Asturias.

Línea que llega a la carretera de la Aldehuela y el centro comercial Vista Alegre. / Cedida

Con este refuerzo, el Ayuntamiento busca mejorar la accesibilidad, fomentar el uso del transporte público y facilitar los desplazamientos, especialmente en horario nocturno, contribuyendo así a una movilidad más segura y ordenada, han subrayado desde el Consistorio zamorano.