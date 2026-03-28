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La suerte sonríe a Zamora: El primer premio de la Lotería Nacional cae en Los Bloques

El 89.211 está dotado con 600.000 euros al número

Punto de venta donde ha caído el primer premio de la Lotería Nacional, en Zamora.

Punto de venta donde ha caído el primer premio de la Lotería Nacional, en Zamora.

A. B.

Parte del primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de marzo de 2026, fue vendido en Zamora capital. En concreto, la suerte llegó al estanco y despacho de lotería ubicado en la calle Argentina 26, en el zamorano barrio de Los Bloques.

El número del primer premio, el 89.211, dotado con 600.000 euros al número. También se vendió en Granollers (Barcelona), Cerceda (A Coruña) y Porqueres (Girona).

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