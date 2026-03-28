Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia: "Habrá 22 embajadas y delegaciones, el impacto turístico para Zamora es evidente"

¿Qué suponen las reuniones ministeriales iberoamericanas de Infancia y Juventud que se celebrarán a finales de abril en Zamora?

Son previas a la trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se celebra cada dos años. Haremos la reunión de ministros y ministras de Juventud y la de Infancia y Adolescencia. En las cumbres siempre ha habido un capítulo de juventud y también se ha hablado mucho de infancia. Lo que planteamos es que el 28 de abril haremos la parte más informal, con contactos bilaterales entre gobiernos, y el 29 las reuniones. Son 22 países, España, Portugal, los países latinoamericanos y Brasil, y funciona, sobre todo, en una dinámica de establecer una serie de mesas, paneles y unos consensos para hacer unas declaraciones finales.

¿Qué temas concretos de Juventud e Infancia abordarán?

Hemos puesto una serie de ejes que coinciden en el conjunto de acción política de todos estos países. Vamos a tratar la situación de la pobreza en la infancia en un contexto en el que en Latinoamérica e Iberoamérica hay 160 millones de jóvenes, casi uno de cada cuatro habitantes, y, por lo tanto, eso requiere una serie de políticas muy concretas. Vamos a hablar de entornos digitales también, en un capítulo muy especial que incluso se está trabajando para que sea uno de los debates de la propia Cumbre de Jefas y Jefes de Estado, y vamos a hablar de salud mental y de mecanismos de participación juvenil para validar políticas públicas. Medio Ambiente, movilidad, participación y el Carné Joven en el ámbito iberoamericano figuran entre las materias. Esos son los ejes con los que queremos trabajar.

En el ámbito de los entornos digitales, ¿la ley que tramita el Parlamento español puede ser un punto de partida?

Nosotros queremos poner nuestra experiencia porque hemos sido uno de los primeros países europeos que ha visto la necesidad de abordar ese debate desde el punto de vista científico, con estudios de todo tipo en el ámbito académico y del conocimiento científico transferido a políticas públicas; el ámbito de las denuncias sanitarias, lo que nos dicen los pediatras, los médicos; y hemos sido los primeros en decir que eso tiene que tener un desarrollo en una ley. En eso hemos trabajado en la Ley Orgánica de Entornos Digitales, que está en debate en el Congreso de los Diputados, en fase de enmiendas de los grupos y que entendemos que puede generar un amplio consenso. Otros países también están trabajando en lo mismo. Nosotros vamos haciendo un poco el seguimiento de cómo se quieren regular las redes sociales. Brasil y otros países van por esa vía y la de garantizar los derechos digitales, el derecho a la conectividad, que en el contexto europeo es fácil de garantizar pero en el ámbito, por ejemplo, de las zonas rurales de Bolivia o de Ecuador hay que garantizarlo también, al igual que la labor educativa y que lo facilite el ámbito digital. Igualmente, hay que abordar la parte de prevención y precaución por determinados contenidos, violencia, pornografía en edades muy pequeñas, con accesos en nueve o diez años a esos contenidos. Es en estos temas en los que vamos a orientar esa discusión.

Rubén Pérez, en primer plano, a su llegada a la Plaza Mayor de Zamora. / Cedida

¿Qué supone para Zamora la celebración de estas reuniones preparatorias y cuánta gente pueden mover, más allá de los 22 ministros o responsables del área?

Más allá de la representación de los primeros niveles, ministros, secretarios de Estado o direcciones generales de varios países, las delegaciones directamente van a mover en torno a unas cien personas, lo que es el corpus, las delegaciones. Luego estaría la parte consultar, las embajadas. Zamora tiene una conectividad con Madrid muy buena y eso es algo que nos permite una logística muy favorable de cara a la movilidad de los participantes. Creo que, además, la celebración de las reuniones en Zamora tiene una significación, por otro lado, en los debates, como el del asentamiento de población en los territorios rurales, sobre todo de población joven. También es muy interesante porque las 22 delegaciones diplomáticas, los ministros vendrán y se irán a sus países, pero sus embajadas siguen en Madrid. Nos parece interesante que conozcan no solo la provincia de Zamora, sino la ruralidad castellanoleonesa. Que traslademos todo el esfuerzo diplomático también a Zamora, creo que tiene un impacto sobre el turismo muy evidente. Además, es interesante que los debates de juventud y de infancia se den en aquellas provincias en las que asentar población joven es más difícil y donde las tasas de natalidad se resienten año tras año.

Con el nuevo ministro de Hacienda he trabajado muy estrechamente en el traslado de menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla, solo tengo buenas palabras

¿El derecho a quedarse en un contexto de pérdida de población también hay que reivindicarlo para niños y jóvenes?

Exacto, y además por una cuestión no solo de las raíces, sino porque la movilidad siempre tiene que ser una decisión voluntaria y no provocada por una cuestión socioeconómica. En otros países, por desgracia, estamos viviendo que la movilidad va vinculada a inseguridad y a conflicto. El vínculo y el asentamiento de los jóvenes y de los niños y niñas a donde han nacido, donde han creído, donde tienen sus vínculos familiares, también forma parte de uno de los debates que tenemos que afrontar. Tenemos que facilitar la movilidad, esta debe ser algo voluntario y no impuesto.

Para las reuniones han elegido la sede del Consultivo, en el entorno de la Catedral, con el atractivo turístico que conlleva.

Agradecemos mucho las reuniones que el equipo del Ministerio ha tenido, tanto con la Delegación del Gobierno como con el propio Ayuntamiento de Zamora. Nos pusieron una serie de lugares monumentales, y creo que además muy bien ubicados y que ayudan a todo lo que rodea una reunión de estas características. No hay que olvidar que muchos gobiernos van a verse de manera bilateral aquí y hacerlo en un ambiente como ese lo facilita mucho.

¿Ha ayudado a elegir Zamora para el encuentro el hecho de que sea "Ciudad Amiga de la Infancia" declarada por Unicef?

El de Ciudad Amiga de la Infancia, además de ser uno de los programas que nos parece referencial, es uno de los factores de ciudades que enfrentan los problemas, porque realmente es un problema asentar población en el territorio, y más cuando ahora tienes un tren que conecta muy rápido con la capital. El hecho de mantener el sello de Ciudades Amigas de la Infancia, hacer un esfuerzo muy grande por esa visión desde el punto de vista de la infancia y adolescencia de cómo construyes también el ámbito del municipalismo, nos parece muy interesante.

¿Llevan mucho tiempo trabajando con el Ayuntamiento en los preparativos de esas reuniones iberoamericanas?

Ha sido todo muy fácil y muy rápido. En el momento que se le planteó a Paco (Guarido), entendió al momento la significación. Nosotros siempre teníamos claro que había que irse de la centralidad de Madrid para la reunión. Siempre se han buscado ubicaciones periféricas para tener presente también esa realidad territorial. Además, si nos vamos a la secuencia histórica, hay ciudades que se llaman Zamora en algunos países latinoamericanos y algunas de ellas con las que estáis hermanadas, como la de Ecuador, con la que existe ese hermanamiento desde los años ochenta.

Los traslados de menores migrantes de Canarias se han realizado sin incidencias, solo puedo decir buenas palabras de la colaboración del Gobierno de Castilla y León

¿Zamora tiene que mostrar su cara más hospitalaria el 28 y el 29 de abril?

Creo que Zamora es ya una ciudad muy hospitalaria, lo que va muy vinculado al rápido crecimiento que ha tenido el turismo, un turismo cultural que es envidiable porque está muy vinculado a la cultura, a la tradición, al patrimonio y a la Semana Santa, que genera también un turismo muy particular, muy asentado y muy secuenciado en el tiempo, gente que va todos los años a hacer esa misma visita. Por lo tanto, esa hospitalidad que tiene Zamora y ese crecimiento que ha tenido en los últimos años vinculado a la apertura a ese tipo de actos encaja con un evento que, no sé si será el más importante que ha vivido Zamora en los últimos años, por el hecho de que sean 22 gobiernos los que van a estar aquí representados, pero que sí va a ser una experiencia para la población de Zamora, al poder asistir en tiempo real a debates muy profundos sobre lo que queremos hacer en el ámbito de la infancia y la juventud los 22 países.

¿Aprovecharán también las delegaciones para ver Las Edades del Hombre, al permitírselo ahora esa prórroga de la exposición?

Nos hemos llevado una sorpresa y una alegría al saber que se prorrogaba. No sé si ha sido en deferencia a que hacemos esto aquí, creo que no porque no se sabía, pero ha coincidido muy bien. Toda la parte informal de las reuniones y, sobre todo las delegaciones, van a poder disfrutar de algo que está muy vinculado al arte sacro y también a la presencia de la Iglesia y de la cultura sacra en los países latinoamericanos. Va a ser un aliciente muy interesante.

El alcalde, Francisco Guarido, junto al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez. / Víctor Garrido

Ya han tomado posesión el nuevo vicepresidente del Gobierno y el nuevo ministro de Hacienda, ¿qué le parecen esos nombramientos?

Solo puedo decir maravillas de los dos, y especialmente de Arcadi (España), que ha sido hasta ahora mi homólogo en el Ministerio de Política Territorial y he trabajado con él muy directamente en todo lo que ha sido la aprobación del Real Decreto Ley para el traslado de menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla. Hemos sido los dos secretarios de Estado que hemos estado más trabajando en el territorio y en el diálogo con las comunidades y el uso de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno como tramitadoras administrativas para facilitar el traslado de estos menores. Ha hecho un trabajo magnífico y, desde luego, va a hacerlo también ahora, ya que me consta que ha sido responsable de Hacienda en algún Gobierno de la Generalitat. Tenemos que estar muy orgullosos de los datos económicos del país. La economía va bien, puede parecer que es por una especie de ciencia infusa o etérea, pero debemos dar las gracias a quien ha estado al frente de la economía del país porque parte del resultado seguramente tiene que ver con su gestión.

Sobre los menores migrantes trasladados a la Península, ¿el nuevo Gobierno de Castilla y León puede suponer un mayor obstáculo para esos traslados?

Ha pasado ya un año desde que se aplica el Real Decreto Ley y yo solo puedo decir buenas palabras de la colaboración del Gobierno de Castilla y León en los traslados de los menores que se han realizado a los centros, en cómo se han gestionado. Quiero agradecer ese trabajo, independientemente que se tuvieran posiciones diferenciadas, porque hemos realizado los traslados sin incidencias. Muchos de esos menores ya están en formaciones o trabajando. Sinceramente lo digo, la Junta de Castilla y León ha sido una de las administraciones que ha cumplido de manera rigurosa y con una visión de infancia en la protección de estos menores.