Propuesta para adelantar las terrazas de los bares y premiar los escaparates de Semana Santa en Zamora

El grupo municipal de Zamora Sí ha planteado dos propuestas para su debate en el pleno del próximo miércoles. Una de ellas busca ampliar el período de instalación de terrazas para el sector hostelero, adelantándolo tres días, desde el Domingo de Ramos al jueves del Traslado del Nazareno.

Esta medida permitiría que la normativa municipal se adaptase mejor "a la realidad de la ciudad, reforzando la actividad económica y reconociendo el esfuerzo de quienes contribuyen al atractivo de la ciudad, en un momento de elevada demanda", ha indicado la formación local en un comunicado. Esta medida se llevaría a cabo mediante la actualización de la normativa de terrazas para que se aplicara de forma permanente en próximas ediciones de la Semana Santa.

La otra propuesta plantea la creación de un concurso municipal de escaparates, en colaboración con el comercio local, que permita dar coherencia y visibilidad a las iniciativas que ya realizan muchos establecimientos por iniciativa propia, incentivar la participación de nuevos comercios y fomentar la implicación ciudadana mediante votaciones populares y la creación de rutas o itinerarios de escaparates.

La medida, según Zamora Sí, busca reforzar la actividad económica y reconocer el esfuerzo de quienes contribuyen al atractivo de Zamora.