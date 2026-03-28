Un paso más para liberar la muralla en la Ronda de Santa Ana de Zamora

Son las dos únicas edificaciones que se encuentran adosadas a la muralla en el tramo de la Ronda de Santa Ana que comunica con la plaza del mismo nombre y ambas desaparecerán gracias a un proyecto de derribo que acaba de sacarse a licitación. Se dará así un nuevo paso en el objetivo municipal de liberar la fortificación de la ciudad.

La determinación de los trabajos necesarios para despejar la muralla de los edificios anexos en los números uno y tres de la Ronda de Santa Ana, en el barrio de La Lana, ha salido a licitación por un importe de 85.581,62 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de ese proyecto de redacción de tres meses.

Los dos inmuebles que se demolerán se encuentran actualmente en estado de abandono, según han recordado los responsables municipales de la licitación, que han indicado que el proyecto pretende dejar las parcelas acondicionadas para que formen parte del nuevo espacio libre previsto en el Plan General de Ordenación Urbana y poder admirar la muralla en toda su extensión, tal y como se construyó originalmente, sin casas pegadas a ella.

Los encargados de redactar el proyecto deberán definir el proceso de la deconstrucción del edificio para que se realice "de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores y transeúntes, sin menoscabar o poner en riesgo el estado de las edificaciones colindantes".

Edificios que se derribarán para liberar la muralla. | CEDIDA

Para ello, se definirán el sistema de demolición, el método de trabajo y los medios a emplear para la total eliminación de las dos edificaciones, además de las medidas a adoptar para la prevención de accidentes.

De forma paralela a la liberación de ese tramo de la muralla en la Ronda de Santa Ana, el Ayuntamiento de Zamora trabaja en despejar también la nave de la subida de San Martín que es el único edificio anexo que queda ya en ese tramo del entorno de la avenida de la Feria. En este caso, su derribo permitirá también avanzar en el ajardinamiento y adecentamiento de esa zona verde situada junto a la fortificación medieval.