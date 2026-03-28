La Milla Románica: un paseo por el alma de Zamora

Hay ciudades que se visitan y hay ciudades que se descubren. Zamora pertenece a las segundas porque no se impone, ni se exhibe con estridencias, se deja recorrer con calma, como quien abre un libro antiguo y encuentra en cada página una historia que sigue viva. En ese recorrido íntimo, La Milla Románica sorprende como una propuesta imprescindible para comprender no solo el patrimonio de la ciudad, sino también su identidad más profunda.

Iglesia de Santiago el Burgo. / Cedida

La Milla Románica no es solo un itinerario cultural o turístico. Es una invitación, un trazado que conecta algunos de los templos románicos más significativos de Zamora en un paseo accesible, coherente y cargado de sentido. En aproximadamente 1.600 metros de recorrido, el visitante puede atravesar paseando siglos de historia, arte y espiritualidad. Desde la sobriedad de sus muros hasta la delicadeza de sus capiteles, todo en estas iglesias habla de una época en la que la piedra se transmutó en lenguaje de fe y honda expresión de una manera de entender la transcendencia.

Zamora es, con razón, conocida como la ciudad del románico por la extraordinaria abundancia y calidad de templos construidos hace más de ochocientos años. Pero esa etiqueta, tantas veces repetid, corre el riesgo de quedarse en un eslogan vacío si no se traduce en experiencias concretas. Ahí es donde La Milla Románica cobra todo su valor: ordena, explica y acerca un patrimonio que, de otro modo, pasaría desapercibido incluso para quienes viven aquí.

El recorrido se inicia en San Andrés e incluye templos tan emblemáticos como Santiago del Burgo, San Vicente, San Juan de Puerta Nueva, Santa María la Nueva, San Cipriano, La Magdalena y San Ildefonso. Recientemente el itinerario se ha ampliado con el Carmen de San Isidoro, Santiago de los Caballeros, San Claudio y La Horta. Cada uno con su carácter, su historia y sus heridas pétreas que hablan de restauraciones y nos dan razón de los cambios de la liturgia, de las modas y de los acentos teológicos de cada momento de la historia. Pero todos unidos por un mismo hilo conductor: la capacidad de emocionar desde la autenticidad. No estamos ante recreaciones ni artificios. Estamos ante edificios que han resistido el paso del tiempo y que hoy siguen cumpliendo una función espiritual y que se abren al diálogo cultural y social.

Uno de los grandes aciertos de La Milla Románica es precisamente ese: no convertir el patrimonio en un objeto estático, sino en una experiencia viva. La señalización, los recursos interpretativos y las iniciativas vinculadas al proyecto permiten que cualquier visitante pueda entender lo que está viendo. Porque no basta con conservar. Hay que saber contar.

La iglesia de La Magdalena sin andamios ni grúa / J. N. / LZA

Detrás de esta propuesta hay un trabajo constante de la Fundación ZamorArte, que ha entendido que el patrimonio no se protege solo con intervenciones puntuales, sino generando vínculos. La Milla Románica no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para despertar interés, para generar orgullo y para implicar a la sociedad en la conservación de lo que es suyo.

En este sentido, el proyecto conecta de manera natural con una línea cada vez más importante: la del micromecenazgo. En la conservación del patrimonio de la ciudad se esfuerzan las administraciones, pero necesitamos de la complicidad de la ciudadanía y de pequeñas aportaciones para que, sumadas, hagan posible que nuestros templos luzcan de la mejor manera posible. La Milla Románica es también una puerta de entrada a esa corresponsabilidad. Porque el patrimonio no es solo pasado, es futuro e iniciativas como esta generan actividad económica, dinamizan el turismo, crean oportunidades y contribuyen a fijar población. Hablar de románico en Zamora no es hablar del pasado, es hablar de desarrollo, de identidad y de posibilidad.

Por eso, recorrer La Milla Románica no debería ser un plan reservado para quienes vienen de fuera. Es, sobre todo, una oportunidad para que los propios zamoranos redescubran su ciudad, para mirar con otros ojos lo que tantas veces damos por hecho. Para entender que lo que tenemos es excepcional y dice de dónde venimos y hacia dónde nos gustaría ir.

La propuesta es sencilla: caminar, detenerse, observar y escuchar. Porque estas iglesias, si se les presta atención, siguen hablando. Y lo hacen con una claridad sorprendente. Hablan de fe, de comunidad, de esfuerzo colectivo. Hablan de una forma de estar en el mundo que, quizá hoy, necesitamos recuperar.

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La Milla Románica no pretende deslumbrar, pretende algo más difícil: permanecer. Y en ese empeño común, Zamora tiene mucho que ganar.