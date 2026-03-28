Kuza se solidariza con la zamorana Bianca y alerta de los discursos transfóbicos, también en redes e instituciones

El colectivo Kuza ha salido este sábado al mediodía a las calles para mostrar su solidaridad con Bianca Lizbeth, la víctima benaventana de la agresión tránsfoba que tuvo lugar el pasado fin de semana en La Bañeza (León) y alertar de los discursos del odio.

Kuir Zamora ha reunido a un centenar de personas en la plaza de la Constitución que han mostrado pancartas y han coreado eslóganes de apoyo a la víctima y para plantar cara a las agresiones LGTBIfóbicas y quienes las alientan. "Aquí está, la resistencia trans", "ni una rara más sola en Zamora", "si tocan a une tocan a todes", "que no, que no tenemos miedo", "que sí, que sí tenemos rabia" o "ninguna agresión sin respuesta" son algunos de los gritos que han coreado los asistentes.

En la concentración se ha leído un comunicado en el que se ha alertado de la proliferación de "los odiadores" y de violencias como la sufrida por Bianca Lizbeth, que "no son una casualidad", sino que responden a unos discursos "LGTBIfóbicos, misógenos y racistas que están promovidos por organizaciones de ultraderecha", han advertido.

Asistentes, al inicio de la concentración por la agresión tránsfoba a Bianca. / Alba Prieto

Se trata además de discursos, según han expuesto, que se están asentando "dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de las redes sociales, se están instalando en nuestras vidas cotidianas de una forma preocupante".

También han recordado las circunstancias de la agresión, por la que han sido detenidas cinco mujeres jóvenes, que tuvo lugar tras "un desencuentro motivado porque no le querían dejar utilizar el baño de mujeres, su baño" y por ello "una turba de cobardes se le echaron encima y le rompieron la cara".

"Solo pedimos respeto"

Entre los asistentes se encontraba otra mujer transexual zamorana, Laura, que ha señalado que ni siquiera piden que lo entiendan, solo quieren "respeto" y ha advertido que el problema está especialmente en la juventud, que "no aceptan y no asumen" que haya personas transexuales.

“Muchos se escudan es que no lo entienden, pero es que no tienes que entender nada, lo único que tienes que hacer es respetar, yo no voy por ahí intentando entender la vida de las demás personas, lo que hago es respetar, que cada uno viva su vida, mientras no haga daño a nadie, todo perfecto", ha comentado Laura.

Una de las pancartas de la concentración convocada por el colectivo Kuza por la agresión tránsfoba a Bianca. / Alba Prieto

La concentración se ha celebrado a tres días de que se conmemore el Día de la Visibilidad Trans por una agresión que supone "una más de una larga lista de violencias que sufren las personas trans", han denunciado los asistentes en un comunicado, en el que han advertido que este tipo de agresiones son "un aviso a navegantes". La concentración ha concluido con gritos de "ninguna agresión, sin respuesta".

La solidaridad con Bianca Lizbeth, que ha sido Miss Trans Zamora y participará en unos meses en el concurso de belleza Miss Trans España, se extiende también este sábado hasta la capital de España, ya que en Madrid también hay convocada una concentración este sábado por la tarde en la plaza de Pedro Zerolo.