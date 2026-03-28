Guarido carga contra Trump en redes: “Quita tus sucias manos de Cuba”

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha publicado en sus redes sociales un contundente comunicado en el que critica duramente al expresidente estadounidense Donald Trump y su política hacia Cuba. En el mensaje, acusa directamente al líder norteamericano de intentar “asfixiar a la población para que caiga el gobierno”.

Guarido utiliza un tono especialmente duro, calificando este tipo de estrategias como propias de “malas personas y psicópatas que gobiernan”, y establece paralelismos con otros conflictos internacionales. En su publicación, el alcalde sostiene que este tipo de actuaciones se han repetido “con Gaza y con tantos pueblos a lo largo de la historia”, en referencia a situaciones que, a su juicio, responden a dinámicas similares de presión política y económica.

Más allá de la crítica política, el alcalde introduce en su mensaje una referencia cultural que conecta Zamora con la historia de Cuba. En concreto, recuerda la relación entre el poeta zamorano León Felipe y Ernesto “Che” Guevara, destacando la admiración mutua entre ambos. Guarido menciona que el revolucionario argentino-cubano llegó a recitar versos del poeta, natural de Tábara, durante un discurso pronunciado en 1964 ante trabajadores.

Un mensaje con carga política y cultural

En el mensaje también hace alusión a una exposición dedicada a León Felipe que, según señala, fue impulsada por el Ayuntamiento de Zamora en 2018 con el apoyo de Acción Cultural Española y que tuvo proyección internacional. Este recuerdo sirve como argumento para reforzar la conexión simbólica entre la ciudad y la historia cultural vinculada a Cuba.

El comunicado concluye con una defensa explícita del derecho del pueblo cubano a decidir su futuro: “Cuba tiene derecho a existir como quieran los cubanos”, afirma Guarido, cerrando así un mensaje que mezcla crítica política, memoria histórica y reivindicación cultural.