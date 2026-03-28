60 años después de su graduación estos ex alumnos del Claudio Moyano se reencuentran en su instituto

En la mañana de hoy, un grupo de antiguos alumnos del IES “Claudio Moyano” ha protagonizado un emotivo reencuentro con motivo del sesenta aniversario de su graduación, correspondiente a la promoción 1959-1966. La cita, cargada de simbolismo y nostalgia, reunió a quienes compartieron años clave de formación académica y personal en un contexto histórico muy distinto al actual.

Los asistentes fueron recibidos por la actual directora del centro, quien les dio la bienvenida y les acompañó en un recorrido por las instalaciones. Durante la visita, los antiguos estudiantes pudieron comprobar de primera mano las profundas transformaciones que ha experimentado el instituto a lo largo de las décadas: espacios modernizados, nuevas infraestructuras educativas y recursos adaptados a los tiempos actuales.

Uno de los participantes tomó la palabra para evocar aquellos años de juventud, describiéndolos como “preciosos, aunque ya lejanos”. Su intervención sirvió para despertar recuerdos compartidos: profesores que dejaron huella, anécdotas en las aulas, y una etapa vital marcada por la convivencia, el esfuerzo y la ilusión por el futuro.

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El acto continuó en un ambiente más distendido con un encuentro en un céntrico restaurante de la ciudad, donde los asistentes pudieron prolongar la celebración. Entre conversaciones, risas y recuerdos, el almuerzo se convirtió en el escenario perfecto para reforzar lazos que, pese al paso del tiempo, se mantienen vivos.