Zamora afronta con obras en las autovías con más tráfico la operación especial de Semana Santa

Zamora afronta la operación especial de tráfico de Semana Santa, que se inicia este Viernes de Dolores a las tres de la tarde, con obras en dos de las vías de mayor tráfico de la provincia y en las que se espera una mayor circulación de vehículos con motivo de esta operación especial de la DGT.

En concreto, según ha detallado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, las obras se ejecutan en la Autovía de la Plata (A-66) y en la Autovía Rías Bajas (A-52).

Esas serán además dos de las carreteras en las que se concentre un mayor número de desplazamientos, junto a la Autovía del Duero (A-11) y la Autovía del Noroeste (A-6).

Durante esta operación especial de tráfico está previsto que se produzcan por las carreteras zamoranas más de 142.000 desplazamientos, según ha detallado Ángel Blanco, que ha asegurado que está "todo preparado" para ello.

La operación especial de tráfico se divide en dos fases, la primera de ellas desde este viernes a las 15.00 horas hasta el Domingo de Ramos, día 29, hasta las 24.00 horas; y la segunda del Miércoles Santo, a las 15.00 horas, hasta el lunes siguiente, día 6 de abril, a las 24.00 horas

El punto "más conflictivo" en cuanto al tráfico durante estos días se localiza en Benavente, por la confluencia de autovías como nudo de comunicaciones, e igualmente puede resultar especialmente conflictivo algún punto de la autovía A-52 y de la carretera Nacional 525 por las condiciones climatológicas, según ha detallado el subdelegado del Gobierno.

También ha recordado que en lo que va de año ya se han registrado dos víctimas mortales en las carreteras de la provincia, mientras que el pasado año, hasta estas fechas, no había ningún muerto en accidente de tráfico en Zamora.

Además de las autovías A-52 y A-66, también hay obras en las carreteras N-525, ZA-604 y ZA-512.