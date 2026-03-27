UGT Zamora denuncia que la plantilla de los colegios no se corresponde a la realidad

UGT Enseñanza Zamora denuncia que la negociación de las plantillas jurídicas para el próximo curso en Zamora, vuelve a evidenciar la falta de voluntad política de la Consejería de Educación para fortalecer estructuralmente la educación pública en la provincia.

Lejos de avanzar hacia un modelo estable que acerque la plantilla jurídica a la plantilla funcional real de los centros, la Administración mantiene un planteamiento que fomenta la provisionalidad y la precariedad organizativa.

A juicio de este sindicato las necesidades estructurales —atención a la diversidad, orientación, apoyos y refuerzos— siguen sin incorporarse de forma estable a las plantillas. La negociación se ha desarrollado con plazas insuficientes y sin margen para introducir modificaciones, convirtiendo el proceso en una nueva imposición y mero trámite formal más que un verdadero espacio de diálogo. Prueba de ello, es que no se ha contado con la participación de las Direcciones Provinciales de Educación, que ofrecían su punto de vista, como venía siendo habitual. Podemos afirmar, que en ningún momento ha existido una intención real por parte de Consejería de Educación, de escuchar alguna propuesta.

En el cuerpo de maestros se crearon tan solo dos plazas para toda la provincia, una en el Centro de Educación Especial Virgen del Castillo y otra en el CEIP Los Salados de Benavente, muy lejos de las verdaderas necesidades que existen en nuestros centros educativos de la provincia, en especial en atención a la diversidad.

En el cuerpo de profesores de Secundaria y Otros Cuerpos, la Administración ha suprimido plazas denominándolas “transformaciones”, convirtiendo una especialidad en otra dentro del mismo centro educativo, en detrimento de algunas especialidades.

Como creaciones “reales”, siempre según la versión de UGT en la provincia de Zamora fueron cuatro; en el IES Río Duero, en CIFP Ciudad de Zamora, en el Equipo de Orientación y en la Escuela de Artes, todas en Zamora capital. UGT Enseñanza Zamora considera que esta gestión supone una oportunidad perdida para: Reforzar las plantillas, garantizar estabilidad laboral, asegurar continuidad docente y mejorar la calidad educativa en los centros de Castilla y León y de la provincia de Zamora en especial.