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El truco secreto que tienen en Zamora para hacer las mejores torrijas de todas las semanas santas de España

El secreto de las torrijas zamoranas reside en el pan de varios días, la leche aromatizada y una fritura perfecta, ingredientes que se combinan para crear un postre único

Las mejores torrijas sí se pueden hacer en freidora de aire y he aquí la prueba

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Abril Oliva

Si hay un postre entre los postres en Semana Santa son las torrijas... con permiso de las aceitadas. Gustan tanto que muchos se preguntan por qué solo se hacen durante estas fechas. Las hay de chocolate, de crema y hasta elaboradas en el microondas pero la verdad es que como las tradicionales, ningunas.

Pocas recetas representan mejor la Semana Santa que las torrijas. En Zamora, este dulce típico no es solo un postre, sino casi un ritual que se repite año tras año en cocinas familiares y obradores. Su aroma a leche infusionada, canela y azúcar forma parte del ambiente de estas fechas tanto como las procesiones o el sonido de los tambores.

El secreto de las torrijas zamoranas no está en ingredientes exóticos ni en técnicas complicadas, sino en respetar la receta tradicional y, sobre todo, en el pan. Aquí es habitual utilizar pan asentado de varios días, con miga densa, capaz de absorber bien la leche sin deshacerse. A eso se suma una leche aromatizada con canela y limón, y una fritura en su punto justo que deja el exterior dorado y el interior jugoso.

Receta tradicional de torrijas al estilo zamorano

Ingredientes:

  • Pan del día anterior o especial para torrijas
  • 1 litro de leche
  • 1 rama de canela
  • Cáscara de limón
  • 2-3 huevos
  • Azúcar
  • Aceite de oliva suave
  • Canela en polvo

ELABORACIÓN

  1. Calentar la leche con la rama de canela y la cáscara de limón. Dejar templar para que coja bien el sabor.
  2. Cortar el pan en rebanadas gruesas y colocarlas en una fuente.
  3. Verter la leche sobre el pan y dejar que se empape bien, sin que se rompa.
  4. Pasar cada rebanada por huevo batido.
  5. Freír en aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados.
  6. Escurrir en papel absorbente.
  7. Rebozar en azúcar y espolvorear canela al gusto.

El toque zamorano

En muchas casas de Zamora se añade un detalle que marca la diferencia: un ligero almíbar o un chorrito de vino dulce o miel diluida por encima, que aporta jugosidad y un sabor más intenso.

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Las torrijas siguen siendo, generación tras generación, uno de los sabores más reconocibles de Zamora en Semana Santa. Una receta humilde, nacida del aprovechamiento, que ha sabido mantenerse intacta en el tiempo. su verdadero secreto no está solo en cómo se hacen… sino en todo lo que representan.

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