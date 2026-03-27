Renfe lo ha vuelto a hacer en Zamora: Ahora no se puede volver de Sanabria en horario laboral

Bueno, pues parece que Renfe ha decidido aguar la fiesta a Zamora, y cuando todo el mundo se felicitaba por la recuperación de las frecuencias matutinas de Sanabria resulta que quita el tren de vuelta de las dos de la tarde, el que se utilizaba en horario laboral por parte de muchos trabajadores de la capital destinados en la comarca.

Están cayendo ahora en la cuenta los afectados. Algunos utilizaban el autobús de primera hora fletado por la Junta para llegar a trabajar a Sanabria. Y regresaban en el tren de las dos de la tarde, cuya hora teórica de paso son las 14.01 aunque lo más habitual es que pase con entre un cuarto de hora y veinte minutos de retraso.

Ese tren era el Alvia con origen Lugo a las 11.15 horas, que Renfe ha adelantado a las 5.18 horas y que pasaba por Sanabria a las 14.01. Total, que con los nuevos horarios entre Sanabria AV y Zamora habrá un tren a las 8.04 (empieza teóricamente el 20 de mayo, pero aún no está a la venta), el de las 12.27 horas y el de las 18.04 horas. El de las 14.01 no solo ha desaparecido a partir del 20 de mayo, sino que en días previos ya figura como retirado de la venta temporalmente. Los usuarios explican que haría falta un tren que se aproximara a ese horario, es decir, entre las dos y las cuatro de la tarde, para ajustarse mejor al horario laboral más habitual.

De Zamora a Sanabria

Los trayectos de tren de alta velocidad entre Zamora y Sanabria actualmente son tres: el que sale a las 9.43 y llega a las 10.10; el de las 14.42 que está en Otero a las 15.13 y el de las 19.18 horas que arriba a las 19.45. Ahora perdería el de "mediodía" que quedaría con un lapso de seis horas sin servicio.

A partir del 20 de mayo se mantienen los dos últimos trenes, pero el de primera hora adelanta su salida hacia las 8.25, con lo que antes de las 9.00 estaría en Sanabria. Es lo que ha anunciado Renfe con el tren que sale de Madrid a las 6.55 horas, si bien el día 20 de mayo todavía no está este tren a la venta.

A falta de ajustes para la venta de billetes

Renfe informa que los billetes de los trenes afectados por los cambios horarios aún no están disponibles para la venta. "Estamos a la espera de los ajustes definitivos de las marchas por parte de Adif y, una vez estén los billetes y horarios, podrán comprarse/consultarse en los canales habituales", señalaron fuentes de la operadora.