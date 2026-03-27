La Opinión-El Correo de Zamora lanza su oferta de Semana Santa con un 50% de descuento en su suscripción digital

La Opinión-El Correo de Zamora aprovecha la llegada de la Semana Santa para lanzar una promoción exclusiva dirigida a sus lectores. Con motivo de estas fechas, el periódico ofrece un 50% de descuento en la suscripción a la Edición Impresa Digital en sus modalidades Anual, Semestral y Trimestral.

Una oportunidad por tiempo limitado para acceder a toda la actualidad de Zamora y provincia con las máximas prestaciones y al mejor precio. La promoción estará vigente únicamente hasta el próximo 7 de abril de 2026.

La experiencia completa del periódico, en cualquier dispositivo

La Edición Impresa Digital permite disfrutar del ejemplar diario en un formato idéntico al papel, con todas sus secciones, reportajes y suplementos, pero con las ventajas del entorno digital. El lector puede ampliar el tamaño de letra, activar la versión en audio para escuchar las noticias, traducir los contenidos a otros idiomas y consultar el periódico hasta en tres dispositivos simultáneamente.

Ordenador, tableta o teléfono móvil: el periódico te acompaña donde estés y cuando quieras, desde primera hora del día.

Vive la actualidad de Zamora también en Semana Santa

Durante estas fechas tan señaladas en la ciudad y la provincia, contar con información actualizada y de calidad es más importante que nunca. La Opinión-El Correo de Zamora, como diario de referencia, ofrece una cobertura completa de la Semana Santa, junto con toda la actualidad local, provincial, regional y nacional.

La suscripción a la Edición Impresa Digital garantiza el acceso a todos los contenidos, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para seguir de cerca todo lo que ocurre en Zamora.

Con esta oferta especial de Semana Santa, el acceso a la información resulta más fácil que nunca, tanto para lectores habituales como para nuevos suscriptores.

La promoción finaliza el 7 de abril. Después, las tarifas volverán a su precio habitual.

Aprovecha esta oferta especial de Semana Santa y disfruta cada día del periódico con un 50% de descuento.