Ministros de 22 países iberoamericanos de Juventud e Infancia se darán cita en Zamora

El título concedido a Zamora como Ciudad Amiga de la Infancia, por su atención prioritaria a ese sector de la población, se verá reforzado con la presencia en la ciudad de ministras y ministros del área que engloba la infancia y la juventud de diferentes países iberoamericanos.

La cita, que congregará en la ciudad a altos cargos y responsables ministeriales de 22 países de habla hispana y portuguesa a finales de abril, la ha anunciado este viernes el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.

El número dos del Ministerio que dirige Sira Rego ha indicado que serán dos las reuniones que servirán de escaparate de Zamora ante responsables ministeriales de Iberoamérica. Se desarrollarán ambas el 28 y 29 de abril, según ha avanzado Pérez Correa tras mantener una reunión institucional con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, en la que han abordado los preparativos de esos encuentros.

Francisco Guarido, recibe en visita institucional al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez. / Víctor Garrido

En concreto, las citas programadas en Zamora son las de la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XXII Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud. Ambas reuniones forman parte de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar este año a principios de noviembre en Madrid bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Los encuentros, según ha explicado el secretario de Estado a los periodistas tras la reunión mantenida con el alcalde en el Ayuntamiento de Zamora, tienen como propósito avanzar en la actualización y puesta en común de los principales retos y desafíos que enfrentan la infancia, la adolescencia y la juventud en Iberoamérica desde una perspectiva inclusiva. El proceso contará con la participación de los países y actores estratégicos de la región iberoamericana, retomando el trabajo compartido y renovando los acuerdos y prioridades consensuados en conferencias anteriores.

De la violencia infantil a los entornos digitales

De este modo, se promoverá una reflexión integral sobre el ecosistema de políticas públicas y realidades sociales que afectan a la infancia y a la juventud iberoamericanas, como la erradicación de la pobreza infantil, la prevención y la erradicación de la violencia contra la infancia, la salud mental y el bienestar integral, los entornos digitales, la participación juvenil y los derechos políticos de las generaciones futuras o el intercambio juvenil y la movilidad.

Con este proceso de reflexión, España confía en avanzar hacia una estrategia que sitúe a la infancia y a la juventud en el centro, reconociendo el papel fundamental de todos los actores del ecosistema social. En este sentido, el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha destacado que en las dos reuniones ministeriales participará también el Organismo Internacional de la Juventud, a través de sus estrategias, herramientas y su hoja de ruta establecida en la Nueva Agenda de Juventudes.

Tanto la decimotercera Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, como la vigesimosegunda Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud se celebrarán en un edificio situado en el corazón del casco histórico de la ciudad que además resulta moderno y funcional para el desarrollo de estos encuentros, como es el del Consejo Consultivo de Castilla y León de la plaza de la Catedral.

Estas reuniones preparatorias de la trigésima edición de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno tendrán lugar después de que anteriormente se hayan celebrado otros encuentros preparatorios en materias como el clima y el medio ambiente o el turismo sostenible.