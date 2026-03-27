Jesús García del Valle, director de Veolia en Zamora: "El desconocimiento puede llevar a los jóvenes a irse de su ciudad"

Una nueva edición de «La Zamora que funciona» llega al Teatro Elvira Fernández el próximo 8 de abril con el patrocinio de la Diputación Provincial, Freigel, Quesos El Pastor, Caja Rural de Zamora y la Universidad de Salamanca, con la colaboración de Veolia. Su presidente habla de las posibilidades para los jóvenes en Zamora.

¿Qué puede ofrecer Zamora para que los jóvenes decidan quedarse en el territorio?

Zamora tiene mucho que ofrecer. La ciudad, pero también toda la provincia, combina una serie de factores que, bien aprovechados, la convierten en un lugar atractivo para vivir y para poder desarrollarse. La calidad de vida es, sin duda, algo de lo que puede presumir Zamora. El ritmo de vida, los espacios naturales o el patrimonio cultural son elementos que la ciudad ofrece de forma natural. Pero, más allá de este bienestar personal, quedarse en Zamora supone también un acto del que se beneficia toda la ciudadanía: el que se queda en su ciudad ayuda a generar tejido social, a dinamizar la economía y a mantener vivos los servicios y las oportunidades para quienes vengan detrás. Por tanto, quedarse en Zamora no es solo retener talento, sino que es crear las condiciones para que ese talento se quede aquí: empleos de calidad, cultura o espacios de participación.

Desde Veolia, ¿qué oportunidades laborales se le pueden dar a los jóvenes?

Veolia ofrece a los jóvenes la posibilidad de acceder a un empleo estable y de calidad en sectores como el agua, los residuos o la energía. Pero, más allá de lo laboral, trabajar en Veolia significa contribuir directamente al bienestar de Zamora, gestionando servicios esenciales que impactan en el día a día de todos los ciudadanos. Es, en definitiva, una oportunidad para que los jóvenes construyan su futuro aquí, con un empleo con propósito y con la satisfacción de saber que su trabajo hace mejor la ciudad en la que viven. Formar parte de Veolia implica poner el talento al servicio de Zamora, siendo partícipes de la gestión de servicios que son fundamentales para la vida de sus habitantes. Una oportunidad, en definitiva, para que los jóvenes sigan en su ciudad, con un trabajo estable y significativo, sabiendo que su labor tiene un impacto real y positivo en la comunidad que les rodea.

¿Qué tipo de perfiles se buscan desde esta empresa que puedan encajar con los jóvenes zamoranos?

En Veolia requerimos profesionales de diversas disciplinas, lo que convierte a la empresa en una opción accesible para jóvenes con trayectorias e intereses diferentes: ingenieros y técnicos especializados en medioambiente, profesionales de Formación Profesional, expertos en gestión o administración… La clave está en que no se buscan perfiles imposibles ni ajenos a la realidad zamorana. Veolia confía en el talento de proximidad y acompaña a sus trabajadores con formación continua, de manera que cualquier joven de Zamora, con motivación y voluntad de crecer, tiene en esta compañía un espacio donde construir una carrera profesional sólida sin necesidad de marcharse de su ciudad.

Siempre estamos abiertos a colaboraciones con las universidades, ofreciendo prácticas

¿Sería interesante alguna colaboración con el campus universitario de Zamora para promocionar estos trabajos entre los estudiantes?

Sí, por supuesto, siempre estamos abiertos a colaboraciones con las universidades ofreciendo programas de prácticas en nuestros centros de trabajo mediante convenios con la universidad.

¿En qué servicios se centra Veolia y qué importancia tiene para localidades pequeñas como Zamora?

Veolia es una compañía que, a nivel mundial, se dedica a la gestión de servicios fundamentales como el agua, los residuos o la energía. En Zamora, Benavente, Puebla de Sanabria y Fuentesaúco, su actividad se articula en la gestión del ciclo del agua, un servicio que, pese a no siempre recibir la visibilidad que merece, es absolutamente indispensable para el día a día de cualquier ciudad y para el bienestar de quienes la habitan. También tenemos plantas de biomasa y contratos de mantenimiento con diferentes industrias a lo largo de la provincia. Para un territorio como Zamora, disponer de una empresa con esta capacidad técnica, inversora y tecnológica marca una diferencia real. Significa contar con infraestructuras más modernas, procesos más eficientes y un servicio de mayor calidad para los ciudadanos, además de generar empleo local estable que contribuye al desarrollo económico de la zona. Pero para poder seguir avanzando en esa dirección y mantener los niveles de excelencia que los zamoranos merecen, la colaboración con las administraciones públicas es imprescindible. Solo trabajando de la mano con ellas es posible afrontar los retos futuros y garantizar un servicio cada vez mejor para la ciudad.

¿Cómo ha evolucionado la gestión del agua en los últimos años?

El servicio del agua en Zamora ha experimentado un cambio profundo en los últimos años, evolucionando desde una gestión eminentemente manual hacia un modelo plenamente digitalizado en el que la tecnología y la innovación están presentes en cada una de las fases del abastecimiento. Este salto ha permitido no solo ganar en eficiencia y ofrecer un mejor servicio a los zamoranos, sino también hacerlo de forma más responsable y sostenible con el entorno. Ha sido precisamente en la última década cuando esta transformación ha dado sus pasos más significativos. Un ejemplo claro es la planta potabilizadora de la capital, que se ha convertido en un referente a nivel nacional gracias a la automatización de sus procesos y a la calidad de su sistema de tratamiento. La combinación de la información que proporciona esta tecnología con el conocimiento y la experiencia del equipo humano de Veolia permite anticiparse a posibles incidencias y tomar decisiones con agilidad, garantizando en todo momento la continuidad y la calidad del servicio.

¿Qué le parece este tipo de eventos que acercan las empresas a los jóvenes zamoranos, qué pueden aportar?

Este tipo de encuentros resultan esenciales para conectar a las empresas con aquellos jóvenes que se encuentran en un momento clave de su vida profesional. En muchas ocasiones, no es la falta de oportunidades lo que lleva a los jóvenes a marcharse, sino el desconocimiento de todo lo que su ciudad puede ofrecerles. Iniciativas como esta tienen el poder de transformar la visión que los jóvenes puedan tener sobre Zamora. Cuando se puede hablar directamente con las empresas, entender y conocer su cultura, sus proyectos y sus necesidades, la ciudad empieza a percibirse como un lugar donde uno puede quedarse, donde uno puede crecer personal y profesionalmente.

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