El hospital de Zamora atiende los pacientes más mayores de España

Los pacientes dados de alta en los hospitales de Zamora son los más mayores de todo el país, ya que su edad media, 66,6 años, no se alcanza en ninguna otra provincia de España.

Cierto que Orense le anda cerca, 66,59 años y tampoco se van muy largas León y Soria, ambas por encima de los 65 años. La media nacional no llega a los 60 años (58,78) y la de Castilla y León se sitúa en 63.

Es uno de los datos curiosos que figuran en la Encuesta de morbilidad hospitalaria, que mide los padecimientos de salud de los españoles por medio de las altas hospitalarias. Eso no quiere decir que Zamora sea donde más enferma la gente, ya que ocupa el puesto 14 (hay 10.932 altas por cien mil habitantes), aunque son dos provincias de la comunidad, León y Valladolid, las que encabezan el ranking nacional.

La encuesta muestra datos preocupantes, como el incremento de las altas por cáncer que suman 1.851 tras crecer 163 en el último año. Colon y mama están entre los que más crecen. Las enfermedades infecciosas, sin embargo, han provocado 83 altas menos, con enfermedades como en Covid con 142 ingresos menos (hubo 191 en total). Los ingresos por trastornos mentales también se redujeron significativamente, ya que hubo 380, 52 menos que un año antes, con diagnósticos como esquizofrenia o trastornos delirantes con 23 ingresos menos, hasta un total de 110.

Subieron los ingresos por problemas de ojos y oídos y crecieron también los provocados por el sistema circulatorio, que fueron 1.962 altas, 19 más en el último año. Bajaron los ingresos por hipertensión o infarto (hubo 159, ocho menos) y subieron los producidos por insuficiencia cardiaca y enfermedades cerebro vasculares (49 más en cada caso).

Se incrementaron notablemente los ingresos por enfermedades del sistema respiratorio (2.820 altas, 159 más), como por ejemplo la neumonía (hubo 156 más), aunque se dieron menos casos de bronquitis y anginas.

Los pacientes de digestivo, 3.009, fueron 71 menos que el año anterior, con descensos importantes en úlceras, hernias o piedras en la vesícula.

Los problemas osteomusculares, sin embargo, aumentaron, con 1.074 altas (83 más), con incrementos, por ejemplo en artrosis de cadera o de rodilla (53 más hasta 413).

Lesiones

Y aumentaron asimismo los ingresos por lesiones y envenenamientos, 19 más, hasta las 1.761. Las fracturas más habituales son las de fémur (hubo 448, diez más) y las de pierna (126, 15 más).

Los envenenamientos por drogas, medicamentos y otras sustancias tóxicas provocaron 92 altas hospitalarias, con un crecimiento de 32, más de un tercio, respecto al año anterior.

Descendieron, en cambio, las complicaciones de cuidados quirúrgicos, 63 menos (hasta 352).