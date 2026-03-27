La Diócesis cerrará parte del presbiterio de la iglesia de San Ildefonso

La Diócesis de Zamora adopta medidas de seguridad en el interior de la iglesia de San Ildefonso tras el informe emitido por el arquitecto diocesano, Claudio Pedrero, a petición de la Comisión de Obras del Obispado. El documento fija las condiciones de uso del templo mientras se tramitan las autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras proyectadas.

Situación

Según recoge el informe técnico, “en el frente del presbiterio se detectan desprendimientos en los revestimientos pictóricos a causa de filtraciones procedentes de la cubierta”.

La situación se ha visto agravada por las persistentes lluvias de este invierno y por los cambios de temperatura, que han acentuado el deterioro en esta zona del templo. En el área afectada se identifican “pérdidas de cohesión, embolsamientos y riesgo de nuevos desprendimientos, por lo que ya se realizan retiradas controladas de material inestable”.

A partir de esta valoración, el informe concluye que el riesgo "queda circunscrito al frente del presbiterio" y que el uso general del templo puede mantenerse siempre que se adopten las medidas preventivas.

Medidas

Por ello se establecerá una banda de seguridad de 2,40 metros desde el paramento afectado hacia la nave, en la que no puede haber tránsito ni permanencia de personas. Esta franja quedará delimitada físicamente.

El documento precisa, además, que la mesa de altar se sitúa fuera de esa banda de seguridad, aproximadamente a 3,20 metros del paramento afectado, lo que permite compatibilizar la celebración del culto con las condiciones de seguridad, indican desde la Diócesis de Zamora.

Una charla desarrollada en el templo. / Archivo

Entre las medidas previstas se procederá a perimetrar el presbiterio para evitar el tránsito por esa zona, se adelantará la mesa de altar para no acceder al espacio que abarca desde donde habitualmente se encontraba hasta el retablo mayor.

De este modo, la iglesia de San Ildefonso continuará acogiendo las celebraciones litúrgicas, si bien con las cautelas fijadas en el informe técnico para garantizar la seguridad de los fieles y de cuantas personas acceden al templo.