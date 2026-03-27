Cortada la Rua los Francos por peligro de caída de cristales en la vía durante las procesiones

La caída de cristales de las ventanas del número 35 de la Rua los Francos preocupaba hoy debido a la concurrencia de la calle durante la Semana Santa. Los Bomberos acudieron, alertados por un viandante que daba aviso en el día de hoy al haber encontrado cristales rotos en el suelo de la vía de la capital zamorana, a la altura del cruce con la calle de Pizarro.

El edificio se encuentra deshabitado, y al llegar, los Bomberos encontraron varias ventanas abiertas, que con el viento y debido al mal estado de la madera se habían golpeado, cayendo los cristales rotos a la vía.

Los Bomberos han cortado durante la tarde de hoy, 27 de marzo, el acceso parcial a la vía para asegurar la madera y terminar de quitar los cristales rotos de las ventanas. Los agentes se han encargado de retirar los cristales más peligrosos y fijar la tabla, ya que una vez que llegaron al lugar comprobaron la mala conservación de la madera de todas las ventanas. Se ha revisado todo el número 35, desde las primeras ventanas en mal estado hasta el cruce con la calle Pizarro.

Corte en la Rua los Francos por desperfectos en la fachada / José Luis Fernández

De esta forma, se evitan mayores daños y se impide que un incidente mayor fuerce el corte de la calle durante las celebraciones de la Pasión, sobre todo teniendo en cuenta que algunas procesiones cruzan esta vía.