Castilla y León tiene una cita en Miranda do Douro: la Feira da Bola Doce e dos Produtos da Terra

Miranda do Douro vuelve a acoger uno de los eventos más emblemáticos de la región de Trás-os-Montes: la Feira da Bola Doce e dos Produtos da Terra. Del 2 al 4 de abril, el Jardín de los Frades Trinos, en pleno corazón de la ciudad fronteriza, será el escenario de este certamen que celebra la tradición y los sabores locales, poniendo en valor la famosa Bola Doce Mirandesa, uno de los mayores iconos gastronómicos del municipio.

La Bola Doce Mirandesa es un dulce tradicional muy vinculado a la época de Pascua. Elaborada con finas capas de masa intercaladas con azúcar y canela, constituye una referencia de la repostería regional que atrae cada año a cientos de visitantes. Muchos de ellos cruzan la frontera desde Castilla y León para degustar este emblema de la gastronomía de la Raya.

Bola Doce Mirandesa. / Lisbon.vip

Mucho más que repostería Si bien la "Bola Doce" es el hilo conductor, la feria va mucho más allá. Durante los tres días del certamen, decenas de expositores presentarán productos autóctonos y artesanales. Los visitantes podrán encontrar desde artesanía tradicional hasta licores, vinos, frutos secos, quesos y el afamado "fumeiro" (embutidos) de la zona, ofreciendo una amplia gama de opciones para todos los gustos: "Tenemos una programación con los expositores que van a vender productos típicos de Miranda como la bola doce, el fular de carne, los bueyes secos, que son muy típicos también de nuestros pueblos, los frutos secos, el aceite, el vino, los huevos, la miel… Todo esto forma parte de lo típico que tenemos allí, también de las comidas de Semana Santa, con el cordero de raza churra galega mirandesa, que es muy típico comer el domingo de Pascua", añade la portavoz.

Música y cultura en directo

La programación del evento incluye destacados momentos de animación, com los Pauliteiros de Miranda, Gaiteros, Agrupaciones Folclórias, y conciertos para animar las noches.

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Esta feria representa una excelente oportunidad para que los vecinos de Castilla y León visiten Miranda do Douro, conozcan sus tradiciones y disfruten de la hospitalidad lusa. Ya sea para descubrir el sabor único de la Bola Doce, adquirir artesanía o simplemente vivir el ambiente festivo, sobran los motivos para cruzar la frontera y disfrutar de esta experiencia única.