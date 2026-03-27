Cáritas sale a la calle para reivindicar la dignidad y los derechos de las trabajadoras del hogar

Cáritas Diocesana de Zamora ha celebrado este jueves un acto de sensibilización con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora el próximo 30 de marzo y que este año lleva por lema "Tu hogar, su profesión". La iniciativa se ha desarrollado de forma coordinada con el resto de Cáritas de Castilla y León y con diversas organizaciones y asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de este colectivo.

Durante el encuentro se ha dado lectura a un manifiesto en el que se han recordado los avances logrados en los últimos años en materia de derechos laborales y protección social para las trabajadoras del hogar, como el acceso a la protección por desempleo, la eliminación del desistimiento que permitía el despido sin causa justificada, la mejora de los tipos de cotización o la subida progresiva del salario mínimo interprofesional.

Sin embargo, desde Cáritas se ha subrayado que aún queda mucho camino por recorrer para lograr la plena equiparación de derechos con el resto de sectores laborales. En este sentido, el manifiesto ha denunciado que muchas trabajadoras del hogar continúan expuestas a situaciones de precariedad, invisibilidad, economía sumergida y vulneración de derechos. Además, se ha puesto de relieve que cerca de la mitad de las personas que desempeñan este trabajo son mujeres migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular, lo que incrementa su vulnerabilidad. También se ha advertido sobre las dificultades que afrontan especialmente las trabajadoras internas, cuyas condiciones laborales suelen implicar jornadas poco definidas, escasas posibilidades de conciliación y falta de espacios personales adecuados para el descanso.

Ante esta realidad, Cáritas ha reclamado al Estado que garantice el acceso a los cuidados y promueva medidas de apoyo a la contratación, a las administraciones que impulsen una legislación clara que regule adecuadamente este sector —especialmente la figura de la empleada interna— y a los empleadores que aseguren condiciones de trabajo dignas y no contribuyan a la economía sumergida. Asimismo, ha apelado a la sociedad para reconocer el valor del empleo del hogar y denunciar las prácticas abusivas, y a las propias trabajadoras para que se organicen y defiendan sus derechos.

El acto ha concluido con una acción participativa en la que trabajadoras del hogar y personal de Cáritas Diocesana de Zamora han pegado notas adhesivas en dos paneles en los que se recogían, por un lado, los derechos conquistados en los últimos años y, por otro, los retos pendientes para lograr la plena equiparación en derechos laborales, protección social y reconocimiento.

Con esta actividad, Cáritas Diocesana de Zamora ha querido recordar que “el empleo del hogar no es un favor, es un trabajo”, reivindicando el respeto y la dignidad que merecen las personas que lo desempeñan.