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La Biblioteca Pública de Zamora acoge una nueva sesión de libros humanos y actividades culturales este fin de semana

El sábado, Víctor Prieto Lorenzo presentará su poemario "La sequía" donde explora las inquietudes de la sociedad actual

Asistentes a la séptima edición de Bibliotecas Humanas. | ALBA PRIETO

Asistentes a la séptima edición de Bibliotecas Humanas. | ALBA PRIETO

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Biblioteca Pública de Zamora acogió el jueves una nueva sesión de libros humanos, la séptima biblioteca humana donde se intercambiaron experiencias de vida para conocer a las personas más allá de su portada.

Más propuestas

El centro el viernes 27 plantea un acercamiento a la narración oral con Quico Cadaval que dará una master class a las 17.30 horas y hará una sesión para adultos a las 19.00 horas. Además, el sábado, día 28 a las 12.00 horas, Víctor Prieto Lorenzo presenta "La sequía", un poemario donde el zamorano ahonda en las preocupaciones de la sociedad actual.

Noticias relacionadas y más

La sala de exposiciones del centro acoge la muestra "24 artistas zamoranos", con la que la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida conmemora sus tres décadas de existencia de la mejor forma, compartiendo buen arte con los zamoranos.

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