Agenda
La Biblioteca Pública de Zamora acoge una nueva sesión de libros humanos y actividades culturales este fin de semana
El sábado, Víctor Prieto Lorenzo presentará su poemario "La sequía" donde explora las inquietudes de la sociedad actual
La Biblioteca Pública de Zamora acogió el jueves una nueva sesión de libros humanos, la séptima biblioteca humana donde se intercambiaron experiencias de vida para conocer a las personas más allá de su portada.
Más propuestas
El centro el viernes 27 plantea un acercamiento a la narración oral con Quico Cadaval que dará una master class a las 17.30 horas y hará una sesión para adultos a las 19.00 horas. Además, el sábado, día 28 a las 12.00 horas, Víctor Prieto Lorenzo presenta "La sequía", un poemario donde el zamorano ahonda en las preocupaciones de la sociedad actual.
La sala de exposiciones del centro acoge la muestra "24 artistas zamoranos", con la que la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida conmemora sus tres décadas de existencia de la mejor forma, compartiendo buen arte con los zamoranos.
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