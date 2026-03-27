El 1-1-2 gestionó 23.728 incidentes en Zamora durante 2025: aumentan siniestros viales y los incendios
Entre los incidentes destacan 1.463 accidentes de tráfico sin heridos, además de obstáculos en la calzada y situaciones de riesgo para la circulación
El servicio de emergencias 1-1-2 gestionó durante el 2025 un total de 23.728 incidentes en la provincia de Zamora, en un ejercicio marcado por el aumento de los siniestros viales y los incendios de todo tipo en Castilla y León, mientras que se redujeron los rescates en montaña o los incidentes relacionados con nevadas.
Los datos reflejados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio señalan que las incidencias sanitarias en domicilios volvieron a concentrar la mayor parte de los avisos, especialmente las registradas en domicilios, con 6.756 actuaciones, muy por encima del resto de tipologías.
También tuvieron un peso relevante las emergencias sanitarias en espacios públicos, con 2.555 intervenciones, así como los incidentes relacionados con el tráfico, entre ellos 1.463 accidentes sin heridos, además de obstáculos en la calzada (1.292) y situaciones de riesgo para la circulación (987).
En cuanto a los incendios, el balance del 1-1-2 en Zamora recoge 99 fuegos en cultivos, 65 en viviendas y 62 de carácter forestal, en línea con el incremento de este tipo de sucesos registrado en la Comunidad.
En el conjunto de Castilla y León, el 1-1-2 atendió 952.222 llamadas en 2025, un 1% menos que en el 2024, lo que supone una media diaria de 2.610, una cada 33 segundos.
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