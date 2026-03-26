Tomás Sánchez Santiago y José Ramón Vega reivindican el instante en la muestra "Ciertos deslumbramientos" en La Alhóndiga

Fotografías que apelan al silencio, que invitan a la reflexión mediante espacios narrativos, paisajes inciertos, objetos y bodegones o momentos detenidos, llenos de luz, a veces, deslumbrante y contundente; y otras muy sutil.

Esa es la propuesta que ofrece, hasta el 24 de abril, la sala de exposiciones de La Alhóndiga con la muestra de fotografía "Ciertos deslumbramientos", un singular proyecto expositivo que integra 24 imágenes del fotógrafo leonés José Ramón Vega acompañadas de textos poéticos del zamorano Tomás Sánchez Santiago.

La reivindicación del instante

En la apertura de la muestra la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, señaló que "en esta exposición la literatura y la fotografía dialogan para crear una expresión cultural capaz de adentrar al visitante en el territorio de la belleza, donde va a descubrir la luz, en las fotografías de Vega; va a descubrir la palabra y todo lo que entraña en los textos que las acompañan de Tomás Sánchez Santiago y, a la par, también va a poder realizar su propia aportación e interpretación a estas imágenes y a estos textos, que son, en las dos vertientes, muy sugerentes".

La reivindicación del instante

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, señaló que "esta exposición reúne pequeños y grandes resplandores juntos, que se dicen cosas entre ellos, que dialogan, pero que también nos dicen cosas a nosotros" y animó a "dejarse deslumbrar por esta poesía por partida doble elevada a la enésima potencia".

La reivindicación del instante

El fotógrafo berciano José Ramón Vega, vinculado al mundo de la imagen desde hace tres décadas, es el autor de las instantáneas en las que "siempre intentando sacar cosas intrascendentes, momentos puntuales, una luz que se va detrás de una mujer, la luz que incide en un lavabo pequeño, en un parking…".

El profesional añadió que "son fotografías que no son grandiosas por lo que contienen, sino por lo que revelan" y aclaró que diez de las imágenes corresponden a portadas de la colección de libros sobre la belleza de la Editorial Eolas y 14 han sido producidas para la muestra.

La reivindicación del instante

Por su parte, el poeta Tomás Sánchez Santiago aportó, que tanto la fotografía como la poesía, "son una reivindicación del instante".

El premio de las Letras de Castilla y León de las Letras 2025 sostuvo que "siempre he creído que dos lenguajes tienen que ser independientes" pero "en este caso, hay una especie de complicidad, a veces secreta, a veces más visible, entre lo que a uno le parece que ocurre en el discurso de cada fotografía y lo que pudo después decir en palabras".

Los artistas y las autoridades en la inauguración de la exposición "Ciertos deslumbramientos" que aúna fotografías de José Ramón Vega y textos de Tomás Sánchez Santiago / Alba Prieto / LZA

Vitrinas

La muestra se enriquece con dos vitrinas. En una aparecen los volúmenes cuyas portadas corresponde a fotografías de Vega, mientras que en la otra el visitante puede disfrutar de un acercamiento al diálogo que Sánchez Santiago ha entablado con otras artes.

La exposición "Ciertos deslumbramientos", promovida por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, supone una interesante simbiosis que aúna dos sensibilidades, la del autor de imágenes y la del escritor de poemas.