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Nueva previsión de AEMET: Consulta la previsión del tiempo para la Semana Santa en Zamora

Temperaturas en ascenso y ni rastro de lluvia: así será la Semana Santa en Zamora

Calle de Santa Clara en Zamora.

Calle de Santa Clara en Zamora. / Nico Rodríguez

Gaby Marcos

Muchos han sido los zamoranos que han pasado las últimas semanas pendientes de las predicciones de la AEMET, con la intención de prepararse para las procesiones de esta Semana Santa. Ahora que la Pasión ya ha empezado, podemos respirar tranquilos: la previsión es favorable y no se prevé que el tiempo vaya a impedir las celebraciones de esta semana en Zamora.

El tiempo en Zamora hasta el martes, 1 de abril

El tiempo en Zamora hasta el martes, 1 de abril / AEMET

Según las últimas predicciones de la AEMET, las temperaturas irán en ascenso hasta el Miércoles Santo, llegando incluso a los 21 ºC. No se prevé más de un 5% de probabilidad de pecipitaciones, y se espera que el sol brille todos los días.

En cuanto a las temperaturas mínimas, permanecerán entre los 2 y los 7 ºC, dentro de lo normal en estas fechas.

Semana sin contratiempos

Aunque todo parece indicar que las procesiones podrán desarrollarse de forma normal, la AEMET mantiene actualizado a diario su perfil de "X" con un avance de las previsiones diarias a nivel nacional que podría interesar a aquellos zamoranos que tengan intención de salir en alguna procesión.

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Ahora que comienza la Pasión, parece que los zamoranos podemos respirar tranquilos y sin miedo de que la lluvia interrumpa una semana tan especial para la provincia.

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