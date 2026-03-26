El sindicato CCOO denuncia la parálisis de los acuerdos laborales y educativos en Castilla y León

El “desbloqueo de las negociaciones” es el asunto remitido por la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León a la Consejería de Educación. A través de esta reivindicación, liderada en Zamora por la secretaria general de Enseñanza de CCOO Zamora, Lourdes Fernández Soto, el sindicato reclama que se reactiven distintos procesos que afectan tanto al personal docente como al laboral y al vinculado a las universidades públicas de la Comunidad.

Convocatoria de Concentración de la Federación de Enseñanza de CCOO en la Dirección Provincial de Educación. / José Luis Fernández

La organización sindical considera que "la situación actual mantiene paralizados asuntos que afectan de forma directa a las plantillas dependientes de la Consejería, así como a trabajadores de administraciones que, como las universidades públicas de Castilla y León, dependen económicamente de este departamento". CCOO advierte además de que esta falta de avances “pone en riesgo la calidad del servicio educativo en nuestra Comunidad”.

Uno de los puntos que señala el sindicato es la situación del personal docente no universitario. Según expone, "sigue pendiente la negociación para desarrollar el acuerdo alcanzado el 22 de septiembre de 2025". Además, denuncia que "la comisión de seguimiento de ese acuerdo, que debería reunirse al menos dos veces por trimestre, no está siendo convocada por la Consejería".

El sindicato también se detiene en la situación de las universidades públicas de Castilla y León. En este ámbito, asegura que continúa bloqueada la negociación de los convenios colectivos del PTGAS laboral y del PDI laboral. CCOO atribuye esta parálisis a la negativa de la Consejería a dotar de más financiación a las instituciones académicas. A ello suma que "sigue sin convocarse la Mesa Sectorial de Universidades prevista en la Ley de Función Pública de Castilla y León".

El sindicato pone igualmente el foco en el personal de apoyo educativo: "La reclasificación profesional sigue sin resolverse y, a día de hoy, no existe una relación de puestos de trabajo para el personal técnico de escuelas infantiles". En el caso del resto del personal laboral, apunta que la RPT lleva un año bloqueada.

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CCOO solicita por todo ello el desbloqueo inmediato de todos los procesos de negociación pendientes de desarrollo que afectan al personal funcionario y laboral dependiente de la Consejería de Educación, así como al de las universidades públicas de Castilla y León.