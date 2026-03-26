La Semana Santa de Zamora se digitaliza: una app para no perderse ni un paso

Reconocida por su profunda tradición y por una singularidad que la distingue dentro y fuera de Castilla y León, la Semana Santa de Zamora cuenta con algunos de los principales respaldos institucionales posibles. Así lo recuerda la Junta pro Semana Santa desde su sede oficial, donde subrayan que esta celebración posee la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial.

Una zamorana consulta la aplicación de la Junta Pro Semana Santa. / Victor Garrido

Su peso histórico, cultural y patrimonial también se refleja en las cifras. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, durante la Semana Santa del año pasado visitaron Zamora 142.944 turistas, de los cuales 26.580 procedían de fuera de España. Una afluencia notable para una ciudad que no alcanza los 61.000 habitantes y que, en estos días, ve cómo sus calles cambian por completo al compás de procesiones, encuentros y recorridos que convierten el casco urbano en un auténtico laberinto para vecinos y visitantes.

Es precisamente en ese contexto donde tradición y tecnología se dan la mano, porque quedarse atrapado entre el itinerario de la Vera Cruz, no escuchar el “Jerusalem, Jerusalem”, no llegar a tiempo para ver al Nazareno de San Frontis despedirse de su madre sobre el Puente de Piedra, a la Virgen de la Esperanza ascender por Balborraz o a las diez imágenes de la cofradía de Jesús Nazareno reverenciar a la Virgen de la Soledad supone, en cierto modo, no llegar a vivir del todo la Semana Santa zamorana.

No hace falta no ser de aquí para preguntar ¿de dónde sale este año el Santo Entierro?, ¿La Soledad hace recorrido corto o largo?, o ¿la Vera Cruz hace solo la ida?, por ello, y sin restar valor a los clásicos itinerarios en papel que podrás obtener en cualquiera bar con una pipelera, la Junta Pro Semana Santa de Zamora vuelve a apostar por una aplicación móvil con la que centralizar toda la información práctica sobre las cofradías y sus procesiones.

La aplicación, bajo el nombre de Junta Pro Semana Santa Zamora, está disponible tanto en App Store como en Google Play. Entre sus principales funciones se encuentran la geolocalización GPS en tiempo real de las procesiones, los mapas interactivos, los horarios, la información detallada sobre las cofradías y un sistema de avisos en directo. Todo ello a través de una interfaz sencilla y pensada para que cualquier usuario pueda consultar la información con facilidad.

Ver Cofradías

Uno de los apartados más completos es el dedicado a las cofradías. En él se incluye una breve descripción de cada hermandad, su año de fundación, el número de hermanos, una reseña sobre sus hábitos característicos y una imagen representativa.

Breve descripción de Nuestra Madre en la aplicación de la Junta Pro Semana Santa de Zamora. / Victor Garrido

GPS

Otro de los botones más útiles es el del GPS, desde el que puede seguirse la ubicación real de las procesiones. Esta función permite comprobar si una cofradía marcha con retraso y en qué punto exacto del recorrido se encuentran los hermanos en cada momento.

Ver tiempo

En el apartado del tiempo, la aplicación redirige a la Agencia Estatal de Meteorología, donde pueden consultarse las predicciones más detalladas, especialmente relevantes en estas fechas.

Avisos

La aplicación incorpora además una sección de avisos, pensada para informar de cualquier incidencia o suceso relevante en tiempo real.

Mapas

Especial interés presentan también los mapas interactivos, que muestran el recorrido actualizado de las 16 cofradías y del traslado procesional del Nazareno de San Frontis.

Información de interés

Por último, el apartado de información de interés reúne enlaces a la nueva página web de la Junta Pro Semana Santa, donde ampliar contenidos sobre la historia y las procesiones. La aplicación añade también un recordatorio visible con el número de emergencias, pensado para facilitar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.