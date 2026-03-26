Dos rosas zamoranas en el Congreso de los Diputados: María Jesús Montero se despide con un regalo del zamorano Antidio Fagúndez
María Jesús Montero deja la vicepresidencia primera arropada por sus compañeros y con un presente muy socialista del diputado zamorano Antidio Fagúndez
Montero dejaba en el día de hoy, 26 de marzo, la vicepresidencia primera del gobierno y su ministerio para disputarse el mando de la Junta de Andalucía con el popular Juanma Moreno.
Justo antes de su último pleno como vicepresidenta en el Congreso, el diputado zamorano Antidio Fagúndez, con el que comparte partido, ha querido regalarle un par de rosas rojas, obsequio ante el cual se ha mostrado visiblemente emocionada.
La vuelta a casa de Montero
La diputada sevillana vuelve a Andalucía ocho años después de dejar allí mismo la Consejería de Hacienda para formar parte del Gobierno junto a Pedro Sánchez, que hoy la alababa en su despedida, esperando que su candidatura consiga movilizar los votos que los socialistas necesitan para llevarse la presidencia de la Junta de Andalucía. La salida de Montero deja dos nuevos puestos en el Gobierno: la de Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero y Arcadi España como ministro de Hacienda.
En este contexto, sus compañeros han querido arroparla en una despedida en la que ella misma ha reconocido su valor. “Que la mujer con más poder de la democracia, decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones dejando sus cargos es para poner en valor”, decía ante los medios en una de sus últimas comparecencias.
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