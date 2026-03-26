Las riadas obligan a actuar en Olivares y Cabañales: limpieza, arreglos y preparación para los visitantes de cara a la Semana Santa de Zamora

Este miércoles comenzaba la retirada de los troncos atorados en las aceñas de Olivares como consecuencia de los últimos episodios de riadas.

El aumento del caudal y la fuerza de la corriente propició que ramas y troncos de árboles de grandes dimensiones se quedaran atorados en las distintas construcciones que se interponen en su camino. Los bomberos retiraron en su día los que presentaban más peligro de dañar las estructuras de puentes o generar daño, pero en el resto de las zonas ha habido que esperar por si lluvias y deshielos volvían a provocar alguna otra riada.

Ahora, indica el concejal de Turismo Christoph Strieder, se están retirando los restos de las aceñas de Olivares para que antes de Semana Santa esté presentable para los turistas que visiten esa zona del río.

También hay que actuar, indica el concejal, en otras zonas, como las aceñas de Cabañales, donde la crecida ha dañado alguna pasarela y la inundación de agua ha acumulado muchos restos orgánicos, árboles e incluso plásticos. En los Pelambres, la arena de la playa ha invadido la zona de césped; y en el paseo ribereño, el paso bajo el Puente de Piedra y las mismas aceñas de Cabañales, el agua se ha llevado parte del relleno del terreno, sobre todo en aquellas zonas donde se utilizó material del tipo escombro.

En definitiva, las riadas no han producido grandes daños, pero sí es necesario actuar para limpiar restos y arreglar caminos y algún que otro desperfecto. n