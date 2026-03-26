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El Ramos Carrión de Zamora acoge el 16 de abril una Gala de Danza

Actuarán alumnos de 5º y 6º del Conservatorio Profesional de Castilla y León

Gala de Danza a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, en 2025.

Gala de Danza a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, en 2025. / Miguel Ángel Lorenzo

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El jueves 16 de abril el Teatro Ramos Carrión de Zamora acogerá una Gala de Danza, con la actuación de actuarán las alumnas y alumnos de 5° y 6° del Conservatorio Profesional de Danza de Castilla y León, ubicado en Valladolid.

La actuación consistirá en un taller coreográfico compuesto de cuatro piezas.

Neoclásico, coreografía de Juanjo Arqués 

2° Danza estilizada, coreografía Alejandro Molinero

Contemporáneo, coreografía Aleix Mañé 

Folklore, coreografía Manuel Segovia.

La Gala se celebra a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

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Entre sus filas está una alumna zamorana como bailarina del primer elenco.

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