El Ramos Carrión de Zamora acoge el 16 de abril una Gala de Danza

El jueves 16 de abril el Teatro Ramos Carrión de Zamora acogerá una Gala de Danza, con la actuación de actuarán las alumnas y alumnos de 5° y 6° del Conservatorio Profesional de Danza de Castilla y León, ubicado en Valladolid.

La actuación consistirá en un taller coreográfico compuesto de cuatro piezas.

1° Neoclásico, coreografía de Juanjo Arqués

2° Danza estilizada, coreografía Alejandro Molinero

3° Contemporáneo, coreografía Aleix Mañé

4° Folklore, coreografía Manuel Segovia.

La Gala se celebra a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

Entre sus filas está una alumna zamorana como bailarina del primer elenco.