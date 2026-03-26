El Ramos Carrión de Zamora acoge el 16 de abril una Gala de Danza
Actuarán alumnos de 5º y 6º del Conservatorio Profesional de Castilla y León
El jueves 16 de abril el Teatro Ramos Carrión de Zamora acogerá una Gala de Danza, con la actuación de actuarán las alumnas y alumnos de 5° y 6° del Conservatorio Profesional de Danza de Castilla y León, ubicado en Valladolid.
La actuación consistirá en un taller coreográfico compuesto de cuatro piezas.
1° Neoclásico, coreografía de Juanjo Arqués
2° Danza estilizada, coreografía Alejandro Molinero
3° Contemporáneo, coreografía Aleix Mañé
4° Folklore, coreografía Manuel Segovia.
La Gala se celebra a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Entre sus filas está una alumna zamorana como bailarina del primer elenco.
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