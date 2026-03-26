Mural en Pinilla dedicado al servicio de limpieza de Zamora
David Maker ha sido el artista de una obra sufragada por Prezero
El Ayuntamiento de Zamora informa de la finalización de un nuevo mural corporativo del servicio de limpieza urbana, ubicado en el cantón de Pinilla, en la calle de Entrepuentes. Se trata de una intervención artística que tiene como objetivo visibilizar y dignificar este espacio operativo, integrándolo en el entorno urbano mediante una actuación estética de calidad.
Esta actuación se suma a los murales ya ejecutados en los cantones situados en la calle del Santo y en la Carretera de la Hiniesta, consolidando una línea de trabajo que combina funcionalidad del servicio público con la mejora del paisaje urbano.
Los denominados “cantones” son espacios operativos distribuidos por la ciudad, concebidos para acercar el servicio de limpieza a los distintos distritos. Se ubican fuera de las instalaciones centrales situadas en la carretera de Villalpando, junto a las vías del tren, y permiten el acuartelamiento de maquinaria, la optimización de recursos y la reducción de los tiempos de respuesta en las tareas diarias. Asimismo, estos espacios están dotados de vestuarios y servicios para el personal, mejorando sus condiciones de trabajo.
Durante el presente mandato se han habilitado tres cantones en la ciudad, en el marco de las inversiones comprometidas por la empresa concesionaria Prezero en su oferta de prestación del servicio.
La intervención artística del mural ha sido sufragada por Prezero y ejecutada por el artista David Maker, contribuyendo así a reforzar la identidad visual del servicio y a poner en valor estos espacios clave para el funcionamiento diario de la limpieza urbana.
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