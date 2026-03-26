Luis Nieto explora la geometría y la materia en su nueva exposición en el Museo de Zamora

El Museo de Zamora acoge, hasta el 14 de junio, la exposición "Materia y geometría" del artista zamorano Luis Nieto, una propuesta que combina la abstracción con ejecutada con materiales diversos.

La muestra reúne 22 obras recientes estructuradas en dos series, "Materia mineral" y "Oxidaciones geométricas”, en las que el autor, natural de Fuentelapeña, experimenta con elementos como polvo de mármol, carbón o materiales encontrados, en un diálogo constante entre lo orgánico y lo geométrico.

Luis Nieto comenta una de sus obras al delegado de la Junta, Fernando Prada. / José Luis Fernández / LZA

Durante la inauguración, el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, puso en valor el papel que desempeña el Museo de Zamora no solo como espacio de conservación, sino también como dinamizador cultural a través de exposiciones temporales.

En este sentido aporto el dato de que el espacio cultural concluyó 2025 con 17.332 visitantes, de los que 4.592 acudieron a descubrir sus muestras temporales, entre las que figuraron en el el realismo de Fernando Penetier o la evolución de la fotografía de lo analógico a lo digital, además de iniciativas centradas en el arte emergente.

Obras que forman parte de "Materia y geomertría". / José Luis Fernández / LZA

Trayectoria

Luis Nieto, que ha desarrollado buena parte de su trayectoria fuera de la provincia, especialmente en Valladolid y Palencia, lleva a cabo su cuarta muestra en Zamora, tras diez años sin exponer la ciudad y tras haberlo en la Alhóndiga o el Colegio Universitario .“Es un artista de reconocido prestigio y tenemos que reconocer su labor”, expresó Prada.

Abstracción hacia la geometría

El propio artista indicó que su obra se mueve dentro del terreno de la abstracción, aunque ha evolucionado de una manera natural hacia la geometría. “Va sin quererlo, en las últimas piezas que he estado realizando, ese informalismo inicial sobre el que inicié mi carácter artístico ha vuelto a aparecer ese dramatismo que tiene la extracción geométrica”, precisó.

También ahondó en que muchas de sus obras nacen a partir de materiales recogidos en la naturaleza o en espacios abandonados, que reinterpreta hasta convertirlos en obra. Una de las series, "Geometrías Minerales" surgió ó a partir de una observación casual de las almenas del castillo de Cuéllar, cuya forma dio origen a varios bocetos que luego evolucionaron hasta convertirse en cuadros. Entre sus referencias enumeró a Mondrian y Malévich, aunque defendió que su trabajo mantiene una clara raíz en la tradición matérica española.

Público contempla la muestra. / José Luis Fernández / LZA

Nieto subrayó que “la geometría es un concepto abstracto creado por el ser humano y la materia es algo orgánico que podemos encontrar en la naturaleza e intento vincular estos dos elementos”.

Horario

“Materia y Geometría” podrá visitarse hasta el próximo 14 de junio .de martes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, en horario matinal, invita al público a descubrir un diálogo entre naturaleza, transformación y lenguaje geométrico a través de la mirada personal de Luis Nieto.