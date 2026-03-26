La Guardia Civil insta a los zamoranos a "no bajar las persianas del todo"

Quedan muy pocos días para que empiecen las vacaciones de Semana Santa, momento en el que muchas familias aprovechan para viajar y disfrutar de unos días de desconexión o en compañía de sus seres queridos. Es ese momento cuando los ladrones aprovechan para actuar y hacer su particular agosto. Ante ello, la Guardia Civil ha lanzado una advertencia a todos los ciudadanos sobre los robos en viviendas.

Son cada vez más los ayuntamientos que están instalando cámaras de vigilancia en la zona rural. Pero el número es limitado y la medida llega hasta donde llega. Así que "si vas a disfrutar de unos días fuera esta Semana Santa, no se lo pongas fácil a la delincuencia", pide la Guardia Civil. "No base las persianas del todo. No dejes ropa tendida por tiempo prolongado. Pide a un vecino que recoja tu correo. Y no publiques tus planes en redes sociales hasta la vuelta", aconsejan.

Puertas cerradas

Precisamente varios agentes de la Guardia Civil, junto a la Policía Local y la Policía Nacional, tuvieron un encuentro con los vecinos de la Federación de asociaciones "Les Caseríes". Los mandos explicaron a los vecinos consejos para minimizar riesgos, como dejar todas las puertas cerradas -algo no siempre frecuente en la zona rural, según detectan–; detallaron el perfil de los delincuentes, siendo estos sobre todo bandas profesionales itinerantes; y remarcaron que, cada uno en sus competencias, "no escatiman en medios" cuando hay un incremento de casos de robos o saltos.

Dejar luces encendidas

En este sentido, los expertos remarcan que al salir de casa es clave dejar las luces encendidas, sobre todo porque las bandas tienden con mucha frecuencia a evitar viviendas habitadas o con sospechas de estarlo. Inciden en que hay que dejar puertas y ventanas siempre cerradas y también que es clave tener alarma, sobre todo en las plantas de arriba, por donde suelen entrar los ladrones escalando la fachada.

Nunca plantarles cara

En ningún caso, subrayan los agentes, hay que plantar cara a los ladrones si se les pilla. Primero, porque ellos ni siquiera suelen vigilar antes las casas y porque rechazan el enfrentamiento al saber que las penas por robo con violencia son más elevadas. "Lo mejor es mantener la calma, recopilar información y memorizar rasgos físicos", recomiendan. "Es muy raro que entren en una casa si sospechan que está habitada. Tener luces con sensores es bueno", advierten.