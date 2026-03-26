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La Guardia Civil insta a los zamoranos a "no bajar las persianas del todo"

El peligro aumenta en Semana Santa

Persiana.

Persiana. / Limpiezas Sanaza

Alejandra Carreño

Quedan muy pocos días para que empiecen las vacaciones de Semana Santa, momento en el que muchas familias aprovechan para viajar y disfrutar de unos días de desconexión o en compañía de sus seres queridos. Es ese momento cuando los ladrones aprovechan para actuar y hacer su particular agosto. Ante ello, la Guardia Civil ha lanzado una advertencia a todos los ciudadanos sobre los robos en viviendas.

Son cada vez más los ayuntamientos que están instalando cámaras de vigilancia en la zona rural. Pero el número es limitado y la medida llega hasta donde llega. Así que "si vas a disfrutar de unos días fuera esta Semana Santa, no se lo pongas fácil a la delincuencia", pide la Guardia Civil. "No base las persianas del todo. No dejes ropa tendida por tiempo prolongado. Pide a un vecino que recoja tu correo. Y no publiques tus planes en redes sociales hasta la vuelta", aconsejan.

Puertas cerradas

Precisamente varios agentes de la Guardia Civil, junto a la Policía Local y la Policía Nacional, tuvieron un encuentro con los vecinos de la Federación de asociaciones "Les Caseríes". Los mandos explicaron a los vecinos consejos para minimizar riesgos, como dejar todas las puertas cerradas -algo no siempre frecuente en la zona rural, según detectan–; detallaron el perfil de los delincuentes, siendo estos sobre todo bandas profesionales itinerantes; y remarcaron que, cada uno en sus competencias, "no escatiman en medios" cuando hay un incremento de casos de robos o saltos.

Dejar luces encendidas

En este sentido, los expertos remarcan que al salir de casa es clave dejar las luces encendidas, sobre todo porque las bandas tienden con mucha frecuencia a evitar viviendas habitadas o con sospechas de estarlo. Inciden en que hay que dejar puertas y ventanas siempre cerradas y también que es clave tener alarma, sobre todo en las plantas de arriba, por donde suelen entrar los ladrones escalando la fachada.

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Nunca plantarles cara

En ningún caso, subrayan los agentes, hay que plantar cara a los ladrones si se les pilla. Primero, porque ellos ni siquiera suelen vigilar antes las casas y porque rechazan el enfrentamiento al saber que las penas por robo con violencia son más elevadas. "Lo mejor es mantener la calma, recopilar información y memorizar rasgos físicos", recomiendan. "Es muy raro que entren en una casa si sospechan que está habitada. Tener luces con sensores es bueno", advierten.

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