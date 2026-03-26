Cristian Pérez, torero y ganador del bolsín taurino Tierras de Zamora: "Espero que Madrid me dé aliento para poder continuar"

Hace diez años, en 2016, fue el triunfador del bolsín taurino "Tierras de Zamora", en el que entró por la vía de la sustitución. ¿Cómo recuerda aquella experiencia?

La provincia de Zamora la recuerdo siempre con un sentimiento muy agradable, porque me acuerdo de cuando participé en el bolsín. No había hueco y entré como sustituto de un compañero y tengo una historia muy bonita, porque, ya en la final de Toro, se me averió el coche y me tuvieron que dejar la última vaca para que llegara a tiempo y, al final, fui el triunfador.

Después, ha mantenido el vínculo con la provincia, por la que viene mucho al campo, ¿verdad?

Sí, tengo relación con los ganaderos de "Toros Villalpando" desde 2016 y creo que, al final, soy como de la casa. Me han tratado siempre como a un hijo, tanto Jesús como José. Y, siempre que necesito aliento y necesito torear y prepararme, están ahí. Son personas clave en mi carrera, siempre me han ayudado y tengo que estarles muy agradecido.

Usted es un hombre creyente y va a confirmar su alternativa este Domingo de Ramos en Madrid. Si me permite la analogía, ¿pretende que su entrada en Las Ventas sea triunfal del mismo modo que lo fue la de Jesús en Jerusalén?

Pues sí. Soy una persona que tiene mucha fe y, fíjate, creo que se han juntado muchísimas cosas: el Domingo de Ramos también es el día de mi aniversario de alternativa y creo que va a ser un día que marca la vida personal de una persona creyente y mi vida profesional, muchísimo más. Cuando Dios lo ha querido así, seguro que es para bien.

El torero albaceteño, durante su paso por la pasada edición de la Copa Chenel. / Cedida

Toreará una corrida de las llamadas "duras", a las que ya se enfrentó en su etapa de novillero, ¿cree que ese bagaje le servirá para afrontar la tarde ante los toros de Dolores Aguirre?

La verdad es que sí. Mi carrera siempre ha caminado en las corridas más exigentes y más encastadas, y agradecido tengo que estarles a ellas. No sé si me va a servir más o no, pero lo que sí tengo claro es que todo lo que se le haga a esa corrida de toros va a tener muchísima más repercusión. Es verdad que es un arma de doble filo siempre, es una apuesta fuerte, pero es mi oportunidad y es la que tengo. A esa es a la que tengo que agarrarme.

¿Se siente cómodo ante este tipo de encastes?

Creo que, delante de un toro, siempre es muy difícil estar cómodo. Sí es cierto que todo tipo de ganaderías te exigen mucho, muchísimo, pero creo que este tipo de ganaderías piden un plus más de colocación, de entrega. Pero luego, al final, cuando le pegas una tanda a un toro de Dolores, en este caso, es como que trasciende muchísimo más. Delante del toro, intento sentirme lo más a gusto posible y, sobre todo, sentirme feliz, que es por lo que lucho día a día y es lo que quiero. Pero intentemos que ese día estemos a gusto y pueda entregarme, que es lo más importante.

¿Cómo ha sido su preparación a nivel físico y mental para esta tarde clave?

La verdad es que ha seguido siendo igual que hasta el día de hoy durante estos dos años en los que no he estado toreando. Toreando de salón muchísimo, preparándome físicamente. Sí que he intentado hacer el máximo campo para llegar lo más preparado. Y, sobre todo ahora, estoy haciendo un trabajo mental que creo que es muy necesario porque soy consciente de que, cuando se llega a Madrid, uno se hace chiquitito. Y se tienen que juntar muchísimos factores. Me he preparado, sobre todo, mentalizándome mucho y siendo muy consciente de la situación que tengo y lo que quiero.

Pérez posa en la final del bolsín «Tierras de Zamora» en la plaza de Toro. / Cedida.

¿Y qué me dice del cartel?

Es un cartel bonito. Creo que es un cartel de San Isidro. Mis compañeros son dos pedazos de toreros, tanto el maestro Antonio Ferrera como Isaac Fonseca. Soy un privilegiado por poder decir que voy a tener un padrino de confirmación de alternativa como el maestro Ferrera, que es un torero de toreros; todo el mundo lo sabe. Y tiene la capacidad de matar cualquier corrida de toros y torear como los ángeles.

Va a abrir, prácticamente, la temporada venteña, que comenzó el domingo pasado, ¿espera que a usted le sirva para que se le abran puertas durante esta temporada?

Espero que Madrid me dé oxígeno y aliento para poder continuar, para poder seguir ilusionado. Y, sobre todo, para ver un poquito de luz en el camino. Eso es lo que espero y deseo. Soñar es muy bonito, uno siempre sueña en grande, pero también creo que hay que tener los pies en la tierra y ser muy sensato. Yo voy a intentar poner todo de mi parte, pero, sobre todo, que se vea un torero dispuesto, con capacidad, y que Madrid me dé ese empujón que le hace falta a la situación que tengo actualmente en mi carrera.

¿Y cree que su paso por la pasada edición de la Copa Chenel le ha abierto esta puerta?

Creo que la Copa Chenel sí que me ha ayudado, sobre todo, de cara al profesional y al aficionado. A llegar aquí creo que sí me ha ayudado porque es cierto que me conocieron muchísimo y pudieron ver la imagen que mostré delante de los toros. Ha sido un granito de arena grande, entre otros.

Aunque la pisará como matador de toros por primera vez, no es ajeno a la afición de Las Ventas ni ella a usted, ya que dio una vuelta al ruedo en su presentación como novillero...

Sí, he toreado allí dos tardes. La primera, con unas sensaciones muy buenas; toreando con la mano izquierda un toro, pude sentir a Madrid. Ojalá pueda sentir lo mismo con la mano izquierda toreando a un toro de Dolores y pegarle un espadazo como se merece. Dios quiera.

"Sólo" han pasado tres años desde que tomó la alternativa hasta que va a confirmarla, un período que, para otros compañeros, es mucho más largo en ocasiones. ¿Cómo lo ha vivido usted?

Van a ser tres años de alternativa y he estado dos años sin ponerme un traje de luces, y para mí ha sido duro, muy duro. ¿Cómo he aguantado? Con mucha disciplina, con mucha constancia, teniendo fe en mí mismo y, sobre todo, con mucha fe en Dios. Sabía que algo bonito me tenía que dar y era cumplir uno de mis sueños, por los que tanto he luchado desde niño. Soy consciente de que muchos compañeros han tardado mucho más, cada situación es un mundo y para mí ha sido duro, pero ahora agradezco que Dios me lo haya dado cuando me lo tenía que dar. Creo que los tiempos de Dios son los perfectos y que me lo ha dado en el momento adecuado. Y ojalá se vea reflejado así.

Aunque aún no sepa el resultado de la tarde, por lo que dice, ¿la espera ha merecido la pena?

Sí, ha merecido la pena. Uno siempre se exige muchísimo y yo pienso mucho en positivo y creo que las cosas pasan por algo. Tengo mucha fe, pero soy muy sensato. Y daba las gracias a Dios el otro día, paseando por la noche junto a la plaza de Las Ventas porque, sinceramente, me siento orgulloso de mi camino, de haber aguantado y, pase lo que pase, me siento orgulloso de que, sin apoderado, esté puesto en la plaza más importante del mundo, gracias a personas que no puedo nombrar, que me han echado un cable hasta llegar ahí. Me siento orgulloso y muy afortunado. A partir de ahí, que sea lo que Dios quiera y ojalá sea un trampolín y un antes y un después en mi carrera.

Aparte de la disciplina y constancia que dice tener, también es reivindicativo: estuvo en huelga de hambre en la plaza de toros de Albacete porque no lo pusieron en la feria pese a haber sido triunfador...

Se me queda como anécdota. Soy una persona defensora de la verdad, me considero una persona pura, creo que hay que ser igual que en el torero y las injusticias no las llevo bien, aunque sé que vivimos en un mundo en el que, a veces, nos toca vivir muchas injusticias, pero, en ese momento, era un rebelde y tomé esa decisión. Gracias a Dios, me salió bien. Y creo que estaba pidiendo algo que me había ganado en la plaza, no estaba haciéndolo por hacer. Se quedará como un recuerdo, una anécdota bonita que me hizo crecer y madurar. Ya no lo volvería a hacer (ríe).

Su paisano el maestro Dámaso González es un referente para usted, ¿qué le enseñó?

Lo primero que te enseña el maestro es la humildad y a ser persona. Recuerdo mucho que me decía: "Seas lo que seas en el toreo, Cristian, lo importante es ir por la calle y poder ir con la cabeza bien alta y que digan: ese tío es buena persona". Y, a partir de ahí, como profesional, muchísimas cosas, siendo una figura del toreo como era, figúrate. El maestro y la casa González me lo han dado todo y de novillero me lo dio todo. He nacido allí taurinamente. El maestro seguro que en el cielo estará orgulloso y me echará un cable desde arriba. Hace poco, estuve en casa tentando y disfruté mucho con la familia.

¿Qué otros toreros son espejo para usted?

El maestro Iván Fandiño. Ha sido una persona que, sin haberla tratado, por desgracia, me emociona mucho hablar de él y creo que es un fiel y claro ejemplo de lo que es querer ser torero, sacrificarse por y para el toro, y ser una persona leal en la vida y en el toreo. Veo una foto suya o leo su libro y puedo entrar en bucle pensando en ciertas cosas que ha hecho en el toreo y el carácter y la rebeldía que ha tenido.

¿Cómo sería su faena soñada?

Mi faena soñada no lo sé porque, al final, lo importante es no tener techo y seguir creciendo. Lo que sí me gustaría es estar amarrado con un toro y entregado de verdad y ver a un tío capaz de tirar para adelante y decir que tengo la capacidad de poder funcionar en la profesión.