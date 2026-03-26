Condenados los directivos que intentaron comprar una empresa de Zamora con cheques sin fondos

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un año de cárcel, el pago de una multa de 1.080 euros y el abono de la cantidad defraudada, 15.000 euros, a los autores del intento de compra de una empresa de Toro dedicada a la distribución alimentaria mediante cheques sin fondos.

Inicialmente, eran cuatro los acusados que se sentaban en el banquillo: una sociedad del norte de España dedicada a la distribución alimentaria como persona jurídica, un empleado de esa firma, O.S.C., el máximo directivo, O.D.C., y el director comercial, J.A.F.G., como presuntos autores de un delito de estafa.

Cada uno de ellos estaba representado por un abogado y todos llegaron a un acuerdo de conformidad con Fiscalía y acusación particular de tal suerte que han sido los directivos los que han reconocido los hechos a cambio de una rebaja de penas, mientras que la empresa y el empleado quedaban libres (absueltos) al retirarse la acusación contra ellos tanto por el letrado de la empresa perjudicada como por el Ministerio Público.

El negocio

El asunto básicamente arranca cuando una empresa del norte de España dedicada a la distribución alimentaria se interesa por la compra de una firma que ya opera en el sector, radicada en Toro. Las conversaciones fructifican y ambas partes acuerdan una serie de pagos mediante cheques con el fin de hacer viable la operación.

El problema viene cuando la empresa de Toro comprueba que algunos de estos cheques endosados por la firma vasca son incobrables y presenta la denuncia por estafa. Y es que la firma compradora estaba en concurso de acreedores y cuando emitió los pagarés ya sabía que no se podían cobrar.

La acusación de la empresa de Toro se dirige, por tanto, contra la empresa norteña como persona jurídica, dos principales directivos y también contra el empleado que más directamente trataba con ellos. Se enfrentaban a penas de cuatro años de cárcel.

Tras las negociaciones previas entabladas por letrados y fiscalía antes del inicio del juicio todas las partes llegaron a un acuerdo de conformidad. En primer lugar, Fiscalía y acusación particular retiraron la denuncia contra la empresa como persona jurídica y el empleado.

Todo ello con la condición de que los directivos asumieran los hechos y aceptaran una condena que también resultó más favorable para ellos, al rebajarse de cuatro a uno los años de prisión solicitados. Esa es la pena que les impuso la Audiencia Provincial, además del pago de 15.000 euros por la cantidad defraudada en los cheques y una multa de seis meses a razón de seis euros diarios, lo que supone por más de mil euros.

Los abogados de los condenados pidieron la suspensión de la pena de cárcel, al ser menor de dos años y entender que cumplen todos los requisitos requeridos. La presidenta del tribunal, no obstante, dijo que ese punto se analizaría en la sentencia, ya que hay que estudiar dos circunstancias: que hayan devuelto los 15.000 euros en el plazo de un mes, que es lo acordado con las acusaciones pública y particular y el examen de los antecedentes penales, porque existen y podrían impedir a alguno de los reos librarse de la pena de cárcel.