Un comentario gordofóbico de una empresa zamorana a una influencer de la ciudad hace estallar las redes: "Lo que para ti es una frase, para otro puede ser mucho más"

La influencer zamorana Elvira Pérez Peláez mostraba en su perfil de Instagram el comentario con el que se encontró por parte de una empresa situada también en la ciudad. En el mensaje decía que la habían visto recientemente y que "está gorda, grande y gorda". Según la misma creadora explica en su siguiente historia, se lo habrían enviado en el año 2024, aunque no lo habría visto hasta ahora.

Al revisar a fondo su bandeja de entrada, se habría encontrado con este comentario, que proviene del perfil de una empresa zamorana dedicada a la micropigmentación, tratamientos estéticos y elaboración de pelucas oncológicas. Según indica la afectada, no habrían sabido tampoco gestionar la situación. Al ver la respuesta de la joven, que muestra también en el vídeo, dándoles la oportunidad de explicarse y pedir perdón, la empresa la habría bloqueado como respuesta.

"Hay comentarios que algunos sueltan sin pensar, pero que a otros pueden marcar mucho", decía la influencer en el pie del vídeo a través del cual ha dado su punto de vista sobre la situación. Comentaba que el verdadero problema es que siga existiendo gente que se sienta con el derecho de juzgar a otras personas por su físico. Recalcaba la importancia que alguien en una situación vulnerable podría darle a este tipo de comentarios, que a ella misma podrían haberle afectado si lo hubiera leído en el momento en que lo recibió.

Mensajes de apoyo

La sección de comentarios del vídeo no ha tardado en llenarse de apoyo. En el mismo vídeo y en los comentarios, se llegaba a la misma pregunta: ¿qué importancia tiene que una persona sea grande o pequeña? Artistas, marcas y seguidores comentan sobre lo mismo: el mal gusto de entrar a valorar el físico de otras personas. Algo en lo que, si bien todo el mundo parece estar de acuerdo en líneas generales, sigue sin ser tenido en cuenta en situaciones como esta.

"El único objetivo de un mediocre, es que el de al lado se sienta más mediocre que él", es el mensaje con el que la influencer cerraba el vídeo, dejando claro cuál era su punto de vista sobre lo que habría detrás del comentario.