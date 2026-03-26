El Campus de Zamora inicia el curso el 7 de septiembre

La Universidad de Salamanca comenzará el curso académico 2026-2027, al menos en el primer curso de Grado, el lunes, 7 de septiembre, es decir dos días antes de la fecha del año académico actual, según el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno. Asimismo, mantiene para el 1 de octubre el inicio de los estudios de Máster y Doctorado, salvo que las comisiones académicas consideren conveniente su anticipación.

El curso se divide en dos cuatrimestres, en los cuales se fijan de modo común para todos los estudios universitarios las fechas de referencia de inicio y final de actividades lectivas, así como de la correspondiente entrega de actas en primera y segunda calificación ordinarias. El periodo de actividades lectivas de Grado para el primer cuatrimestre se establece del 7 de septiembre de 2026 al 21 de enero de 2027, y para el segundo, del 1 de febrero al 10 de junio de 2027.

Los dos períodos de vacaciones, Navidad, fijado entre el 19 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027, ambos inclusive, y Pascua, entre el 19 y el 29 de marzo 2027, quedan pendientes de confirmar hasta la publicación en el Bocyl del calendario escolar de Castilla y León.

Nueva cátedra de empresa

En la sesión ordinaria de marzo se aprobaron además la creación de la Cátedra de empresa PROSOL-USAL de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial aplicados a la Industria y la constitución de la empresa de base del conocimiento (EBC), RareBiotech.

Precisamente, RareBioTech nace como spin-off del Grupo de Investigación Reconocido en Biomedicina de Enfermedades Raras (GIRBER) de la Universidad de Salamanca, dirigido por el profesor Jesús Lacal Romero como investigador principal. Su idea de base biotecnológica fue seleccionada en mayo de 2025 por el Ayuntamiento de Salamanca para establecerse en la aceleradora de empresas de Abioinnova, como parte de Wolaria, en la ciudad de Salamanca.

Nuevo manual de Identidad Corporativa

En su informe al Consejo de Gobierno, el rector informó sobre la publicación del nuevo Manual de Identidad Corporativa, con el que se pretende unificar y reforzar aún más la imagen de la Universidad de Salamanca. Esta actualización responde precisamente a la necesidad de adaptarse a las transformaciones tecnológicas, a los nuevos canales de difusión y a las actuales formas de comunicar y difundir nuestra actividad.

De esta forma, pone a disposición de los usuarios más de un millar de recursos nuevos, entre ellos se incluyen fotografías, vídeos, iconos, presentaciones y plantillas para Word, PowerPoint, Canva y Photoshop. Además, se han desarrollado materiales personalizados para cada facultad, servicio, centro, instituto o departamento.

Entre las principales novedades destaca la ampliación de la paleta cromática, que incorpora cinco nuevos colores procedentes de la imagen del V Centenario de la Escuela de Salamanca, sumándose así a los tradicionales rojo, azul y gris (del mismo modo que en su momento se integró el azul del VIII Centenario).

Asimismo, se incorpora una nueva herramienta que permite diseñar de forma sencilla y automática la firma del correo electrónico, garantizando que esté siempre actualizada y alineada con la imagen institucional. Este año, por ejemplo, incluye el logotipo del V Centenario.