Solidaridad
La AMPA del CEIP San José de Calasanz de Zamora capital recauda 110 kilos de productos no perecederos para el Banco de Alimentos
Gran participación de las familias del centro participaron en esta campaña solidaria
A. O.
Pasta, galletas, leche, arroz, legumbres… La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP San José de Calasanz, en Zamora capital, ha recaudado 110 kilos de productos para su donación al Banco de Alimentos de la ciudad.
Se trata de una iniciativa solidaria puesta en marcha por la Asociación de Padres y Madres del centro educativo zamorano, que tenido una magnífica respuesta de las familias, que han querido participar en esta actividad solidaria.
Durante dos jornadas, alumnos del centro acudieron con productos no perecederos que fueron depositados, con ayuda de los diferentes tutores, en un gran cajón facilitado por el Banco de Alimentos que, una vez finalizada la campaña, recogió todo lo donado y lo trasladó a sus instalaciones.
Ahora, una vez clasificado, será la ONG quien lo reparta entre quienes lo necesitan.
Desde la AMPA del San José de Calasanz se mostraron muy satisfechos por el resultado de esta campaña y destacaron la buena respuesta de las familias, lo que, sin duda, deja intuir que repetirán el próximo año.
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