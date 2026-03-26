Alumnos zamoranos encienden la Ciudad del Futuro de Iberdrola

Iberdrola, la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha “El reto de la Energía del Futuro”, una iniciativa educativa dirigida a más de 300 estudiantes de la provincia que busca acercar, de forma práctica y motivadora, el papel de las energías renovables —y muy especialmente la hidroeléctrica— en la seguridad del suministro y en la construcción de un modelo energético sostenible.

La edición arranca con la participación del Centro San Vicente de Paúl de Benavente y llegará a 10 centros zamoranos —cinco de la capital y cinco del ámbito provincial—, donde los alumnos descubrirán cómo las tecnologías renovables pueden iluminar una ciudad 100% libre de emisiones.

El taller se articula en torno a una maqueta interactiva que permite al alumnado comprender, de manera visual y sencilla, cómo funciona el sistema energético actual y qué papel desempeña cada tecnología. Los estudiantes profundizan en la aportación de la energía hidroeléctrica, determinante en situaciones críticas como la recuperación del suministro eléctrico durante el “0 energético”.

Gracias a esta herramienta didáctica, los jóvenes comprenden cómo se produce, gestiona y almacena la energía en un sistema basado en renovables y por qué el mix energético español es esencial para reforzar la autonomía energética, la resiliencia del territorio y un desarrollo sostenible a largo plazo.

Un reto por equipos para encender la Ciudad del Futuro

La actividad continua con un desafío colaborativo: encender las luces de una ciudad entera a través de pruebas, puzles y acertijos, convirtiéndose en plantas generadoras de energía —solar, eólica e hidráulica— que deben coordinarse para lograr una ciudad 100% renovable. Esta dinámica fomenta el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la comprensión del papel del almacenamiento, la digitalización y la gestión inteligente de la red.

“Esta nueva propuesta educativa pretende inspirar al alumnado transmitiendo un mensaje positivo y motivador que despierte vocaciones hacia las carreras de ingeniería, poniendo especial énfasis en la participación de las niñas y jóvenes, para que se vean a sí mismas como futuras profesionales del sector energético y tecnológico”, ha señalado José Luis González Prada, director de la Fundación Rei Afonso Henriques.

Por su parte, Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León, ha destacado que “estamos en el futuro: Iberdrola ha transformado el sistema energético y ahora la ciudad solo puede encenderse con fuentes limpias. Para lograrlo necesitamos ingenieras e ingenieros capaces de activar todas las instalaciones renovables. Cada grupo de alumnos se convertirá en una planta de energía y, si superan todos los retos, la Ciudad del Futuro se iluminará al 100% con renovables”.

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, ha señalado que “reforzar la sensibilización y el aprendizaje ambiental de los jóvenes con iniciativas de este tipo es esencial para que los alumnos y la siguiente generación de profesionales afronten el futuro con preparación y compromiso social”.

Compromiso compartido con Zamora, su juventud y su desarrollo sostenible

Este taller forma parte de las herramientas lúdico‑didácticas desarrolladas en el marco del proyecto “El cambio está en tus manos”, impulsado por las entidades desde 2022 para avanzar hacia un modelo energético más verde y promover hábitos de consumo responsables que contribuyan a la descarbonización.

“El reto de la Energía del Futuro” se suma a la labor que Iberdrola, la Junta de Castilla y León y la FRAH desarrollan desde hace años para despertar vocaciones vinculadas a las profesiones verdes, fomentar la educación ambiental y acercar a los jóvenes las oportunidades que ofrece la transición energética.

Con iniciativas como esta, las tres instituciones refuerzan su compromiso con la formación, la innovación educativa y el desarrollo del talento en Castilla y León, clave para afrontar con éxito los retos de la energía del futuro y construir un modelo económico sostenible para las próximas generaciones.