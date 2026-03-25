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La zamorana Ana Pastor, honoris causa

Ha recibido el reconocimiento por parte de la Universidad CEU Abad Oliba de Barcelona

Ana Pastor y Sergio Rodríguez López-Ros, en Barcelona

Ana Pastor y Sergio Rodríguez López-Ros, en Barcelona / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La doctora y política Ana Pastor Julián, de Cubillos, ha sido nombrada este miércoles doctora honoris causa por la Universidad CEU Abad Oliba de Barcelona. Allí estuvo acompañada por el vicerrector emérito de la universidad, el doctor Sergio Rodríguez López-Ros, de Alcañices.

En la laudatoria, realizada por el decano de Ciencias de la Salud, destacó la vocación y excelencia en el ejercicio de la medicina, así como la dimensión médica de sus responsabilidades públicas. El acto académico estuvo presidido por el gran canciller, Alfonso Bullón de Mendoza, y el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, entre otras autoridades académicas, civiles, religiosas y militares.

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