Zamora, la ciudad de las cigüeñas... aunque no traigan niños

Si a los bebés los traen las cigüeñas, en Zamora se deben de haber equivocado porque pese a tratarse de una de las ciudades con más parejas de estas aves los nacimientos no van a la par. Llamada no pocas veces la ciudad de las cigüeñas, en Zamora capital existen entre 50 y 55 parejas que viven gran parte del año en la ciudad. Así lo señala el último estudio de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de hacer un seguimiento de cómo y dónde viven estos animales. Un censo cada vez más estable debido a la modificación de los hábitos de estos animales.

Si ampliamos el foco a la provincia, estaríamos hablando de casi 1.300 ejemplares de cigüeña blanca, con aumentos significativos en los censos de Tierra del Pan y Toro, donde han experimentado un aumento significativo.

La paradoja no pasa desapercibida: la ciudad donde “viven” muchas cigüeñas… es también una de las que menos nacimientos registra. Una curiosidad que mezcla realidad demográfica y símbolo popular.

Imágenes de las cigueñas en los templos y edificios de Zamora / José Luis Fernández

CURIOSIDADES DE LAS CIGÜEÑAS Les gusta construir sus nidos en los campanarios, torres eléctricas y en los árboles , siempre a gran altura para proteger a sus crías de los depredadores.

, siempre a gran altura para proteger a sus crías de los depredadores. Las cigüeñas siempre regresan al mismo nido . El macho es el que siempre llega primero. Realizan unos nidos con palos hasta llegar a alcanzar 2 metros de diámetro y que pueden llegar a pesar algunos de ellos más de 1000 kilos .

. El macho es el que siempre llega primero. Realizan unos nidos con palos hasta llegar a alcanzar y que pueden llegar a pesar algunos de ellos . Las cigüeñas son monógamas , no suelen cambiar de parejas, aunque no siempre se cumple.

, no suelen cambiar de parejas, aunque no siempre se cumple. En la época de cría ambos padres participan en la incubación , hacen turnos y de esa manera los huevos nunca se enfrían.

, hacen y de esa manera los Los cigoñinos al nacer tienen un diente en el pico que les permite romper la cáscara del huevo . Son muy precoces al mes baten sus alas, a los dos vuelan y al tercer mes son independientes.

. Son muy precoces al mes baten sus alas, a los dos vuelan y al tercer mes son independientes. El « crotoreo » es el sonido más característicos de las cigüeñas, lo realizan para saludar a su pareja. Aquí decimos que están «majando el ajo.»

» es el sonido más característicos de las cigüeñas, lo realizan para saludar a su pareja. Aquí decimos que están «majando el ajo.» No hay ninguna diferencia entre la cigüeña macho y hembra. ((Información extraída de asociacionguiasdezamora.com))

Nacimientos en Zamora

Si bien la despoblación es uno de losa males endémicos de la provincia, la natalidad se ha recuperado -mínimamente- durante el último año: las zamoranas han tenido 44 bebés más que el año anterior, lo que sin duda es una buena noticia. No son, claro, suficientes como para compensar la cifra de fallecidos, que asciende a 2.652, pero no deja de ser un dato muy positivo, sobre todo porque parece que se rompe la dinámica de la última década en la que la cifra de natalicios no hacía más que caer. Si entre 2015 y 2021 todo han sido descensos, desde ese año hasta hoy de cuatro años, tres ha subido la natalidad. Cierto es que entre 2021 y 2022 lo hizo en tan solo dos bebés más y de 2023 a 2024 aumentó en seis, pero son cifras positivas al fin y al cabo.