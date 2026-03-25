Varapalo del Consejo de Cuentas al Ayuntamiento de Zamora por no implantar la Zona de Bajas Emisiones: es el más rezagado de los grandes municipios

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado en pleno este miércoles su informe sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad. Al respecto, ha advertido que Zamora es la única de las grandes ciudades que no ha cumplido con la obligación de establecer la ZBE, mientras que en Palencia el proceso tampoco ha culminado, aunque sí está avanzado, a diferencia de Zamora, donde ni siquiera hay aún borrador de ordenanza.

El resto de grandes municipios de la Comunidad, aunque con retraso, sí que tienen ya implantada la ZBE.

El Consejo de Cuentas ha recordado que la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, obligaba a los municipios con más de 50.000 habitantes y aquellos de más de 20.000 habitantes con altos niveles de contaminación a implementar ZBE antes de 2023 para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. "Se ha comprobado que todos los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes (Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora) han previsto el establecimiento de las zonas de bajas emisiones y, salvo en el caso del de Zamora, donde la tramitación se ha retrasado acusadamente y del Ayuntamiento de Palencia, que no ha culminado el proceso, las han establecido, al aprobar definitivamente y entrar en vigor las ordenanzas reguladoras", ha detallado el Consejo de Cuentas en su informe.

En Palencia, el Ayuntamiento realizó la tramitación del proyecto de Zona de Bajas Emisiones y de la ordenanza correspondiente, aprobando esta inicialmente, pero no ha llegado a producirse la aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de Zamora, si siquiera se ha llegado a aprobar inicialmente la ordenanza, que se encuentra en fase de redacción.

Ordenanzas impugnadas

El informe también reconoce que de las otras siete ciudades con ordenanzas aprobadas y en vigor, en cinco (se salvan Ponferrada y Salamanca) se ha producido una impugnación de esas ordenanzas en la vía jurisdiccional. En el caso de Burgos, ya existe sentencia desestimatoria del recurso, mientras que en Ávila y Segovia hay sentencias estimatorias por defectos formales, centrados en la falta de previsión del establecimiento de las zonas en los planes de movilidad urbana sostenible, obligándose con ello a una regularización y nueva tramitación de las dos ordenanzas.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Segovia ha aprobado inicialmente la nueva ordenanza reguladora de la ZBE, publicada en el BOP de 13 de febrero de 2026.

Asimismo, con fecha de 16 de marzo de 2026, se ha dictado sentencia declarando nula la ordenanza reguladora de la ZBE del Ayuntamiento de Valladolid.

Tan solo los Ayuntamientos de Ávila y Ponferrada cuentan con la zona en funcionamiento a 31 de marzo de 2025. Los de Burgos, León y Valladolid han previsto la entrada en funcionamiento con posterioridad, a lo largo del ejercicio 2025, y los de Palencia y Segovia, en 2026, según ha detallado el informe del Consejo de Cuentas. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca ha diferido el funcionamiento de la zona hasta el 1 de enero de 2029.

Todas las entidades han previsto en sus proyectos un seguimiento a través de indicadores de la calidad del aire, con monitorización de las concentraciones medias de distintos valores, si bien en algunos casos no se prevé la periodicidad con la que deben emitirse los informes. También en los proyectos, los ayuntamientos han previsto e incluido todos los aspectos relacionados con el control del ruido ambiental y la contaminación acústica.

En el menor tiempo posible

Como consecuencia de los resultados de la fiscalización el Consejo de Cuentas ha realizado tres recomendaciones. En primer lugar, ha pedido al Ayuntamiento de Zamora que impulse el establecimiento e implantación de la ZBE en el menor plazo posible. Por su parte, el de Salamanca debería prever un seguimiento a través de indicadores de movilidad sostenible, calidad acústica y ahorro energético, y en el caso de los de Ávila, León y Segovia, prever indicadores de ahorro energético.

Finalmente, ha expuesto el Consejo de Cuentas, los ayuntamientos de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora deberían prever la publicación en la web de su informe anual de seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las ZBE, y los de Ávila, León, Ponferrada, Segovia y Salamanca, prever en la normativa reguladora de las zonas y realizar, un informe de seguimiento anual de las mismas.