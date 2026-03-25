Tráfico prevé 141.000 desplazamientos en Zamora en Semana Santa

Este próximo viernes a las 15.00 horas arranca la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, unos días de descanso para muchos, en los que está previsto en Castilla y León que se superen los 1,8 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, 141.000 de ellos en Zamora, hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete comunidades autónomas: País Vasco, La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad valenciana.

La Operación Especial se divide en dos fases, la primera de las cuales será este primer fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 477.000 desplazamientos en Castilla y León, y, la segunda estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril.

Muchos motoristas aprovecharán para salir a rodar sus motos. Un plan perfecto que no debe truncarse por un siniestro vial. En la Semana Santa del año pasado a nivel nacional, fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas, una cifra que esperamos no se repita en esta ocasión y que, gracias al respeto a las normas, todos podamos disfrutar de unos días de descanso sin incidencias.

Con el objetivo de dar cobertura a esta operación y hacer que todos los desplazamientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad, tanto de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT, entre ellos el Centro de Gestión de Tráfico Norte ubicado en Valladolid y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias), como de sus medios técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Unas medidas que, si bien son beneficiosas en conjunto porque permiten mejorar la fluidez en determinados ejes viarios especialmente congestionados, pueden ser percibidas en ocasiones como una penalización a los conductores que circulan por el sentido al que se le resta un carril, por lo que Tráfico refuerza en este caso los itinerarios alternativos que les permitan evitar esas rutas y que se pueden consultar en la web.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general.

Hay que lleva la baliza V-16

Semana Santa es el primer éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos con dos novedades importantes. Por un lado, la obligación de llevar la V-16 para pre señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y se tenga que detener el vehículo y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011.

La DGT insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, o bien llamando al teléfono 011.

Además, recordar no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no conducir ni dejar a nadie que conduzca si se ha ingerido alcohol u otras drogas y respetar los límites de velocidad, así como el resto de las normas de tráfico. Lo importante es llegar y volver para contarlo.