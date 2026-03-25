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Sanidad trabaja "intensamente" para abrir la unidad de ictus de Zamora

La Junta reconoce que el servicio, prometido para 2025, aún no tiene fecha de implantación

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, el día que prometió la Unidad de ictus en febrero de 2025.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, el día que prometió la Unidad de ictus en febrero de 2025. / José Luis Fernández / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Se prometió para antes de que acabara 2025 pero lo cierto es que la Unidad de ictus de Zamora aún no tiene fecha de apertura, según reconoció el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

"No tengo datos ahora mismo para decirle cuándo va a ser efectiva esa unidad. Desde la Consejería de Sanidad se está trabajando intensamente en esa situación pero yo ahora mismo no tengo una fecha concreta. Espero que sea a la mayor brevedad posible" fue la respuesta del alto cargo preguntado sobre el asunto.

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Indicó para la puesta en marcha hace falta contar con dotación de neurólogos y equipamiento suficientes y en ello está trabajando el departamento que dirige Alejandro Vázquez.

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