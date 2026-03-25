Sanidad trabaja "intensamente" para abrir la unidad de ictus de Zamora

Se prometió para antes de que acabara 2025 pero lo cierto es que la Unidad de ictus de Zamora aún no tiene fecha de apertura, según reconoció el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

"No tengo datos ahora mismo para decirle cuándo va a ser efectiva esa unidad. Desde la Consejería de Sanidad se está trabajando intensamente en esa situación pero yo ahora mismo no tengo una fecha concreta. Espero que sea a la mayor brevedad posible" fue la respuesta del alto cargo preguntado sobre el asunto.

Indicó para la puesta en marcha hace falta contar con dotación de neurólogos y equipamiento suficientes y en ello está trabajando el departamento que dirige Alejandro Vázquez.