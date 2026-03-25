"Pusilánime no lo dijo David", el reproche a Guarido del subdelegado del Gobierno en Zamora por las críticas a las obras en las travesías

Aunque Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento de Zamora han coincidido en el objetivo de que se reparen los defectos detectados en la travesía de la avenida de Requejo de Zamora tras las obras de humanización acometidas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y antes de que pasen a ser de titularidad municipal, ese objetivo común no ha sido óbice para que el subdelegado, Ángel Blanco, y el alcalde, Francisco Guarido, mostraran que aún no se han limado todas las asperezas a cuenta de ese asunto.

En una comparecencia conjunta tras la Junta Local de Seguridad de este miércoles, el subdelegado del Gobierno ha admitido que "estamos trabajando en lo mismo, a lo mejor de formas distintas", a lo que Guarido le ha matizado al responderle: "en las mismas formas, Ángel".

El subdelego ha admitido también los inconvenientes de los charcos "profundos y grandes" que se formaron tras las lluvias en pasos de peatones y que es necesario corregir y ha afirmado que desde la Unidad de Carreteras quieren que esa reparación se haga "lo más rápidamente posible".

Blanco ha recordado que existe un plazo de garantía de un año para los defectos estructurales y la empresa no se ha opuesto a solucionarlos. "Se va a hacer casi todo, como en el último año y medio, que hemos hecho casi todo, por no decir todo, lo que nos ha indicado el Ayuntamiento", ha declarado el subdelegado, al que tras esa contestación el alcalde ha querido responder y hacerlo al lado de su primer teniente de alcalde, el socialista David Gago, para hacer ver que era "una cuestión del equipo de Gobierno, no de la alcaldía y el subdelegado".

En ese momento, Blanco le ha reprochado unas declaraciones de Guarido al recordarle que "pusilánime no lo dijo David", algo que Guarido ha admitido que fue un calificativo que hizo él pero que el decreto del Ayuntamiento por los defectos en las obras de humanización se hizo en respuesta a una comunicación del Ministerio "que trasciende a la Subdelegación y a la propia Alcaldía", ya que Transportes pretendía que el Consistorio asumiera la titularidad de la avenida de Requejo antes de solucionar los defectos de las obras de humanización. Guarido ha recordado además que algunas cuestiones, como la reposición de plantaciones, deben efectuarse ya, porque es la época del año adecuada.