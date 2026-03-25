Esta es la máxima temperatura que alcanzará Zamora durante los próximos cinco días: la AEMET avisa
Frente a años en los que las procesiones nocturnas han experimentado valores bajo cero, no será este 2026 un año marcado especialmente por el frío: predominarán el calor y los valores más bajos no bajarán de los 3 grados
La Semana Santa de Zamora se aproxima en plena cuenta atrás para las vacaciones, procesiones y ritos. Como siempre, la meteorología marca la Pasión mirando al cielo aunque, por lo pronto, el sol brillará con fuerza. Al menos, durante los días en los que la Aemet tiene una previsión meteorológica clara.
La previsión para los próximos días en Zamora deja un escenario bastante claro: gran amplitud térmica, con diferencias muy marcadas entre el día y la noche.
Los momentos de más calor se concentrarán especialmente el próximo Martes Santo, último día de mes, cuando las temperaturas máximas podrían alcanzar los 21 grados.
También el Lunes Santo se moverá en valores suaves, en torno a los 19 grados, consolidando un ambiente claramente primaveral en las horas centrales del día.
Las mínimas... no lo serán tanto
Frente a años en los que las procesiones nocturnas han experimentado valores bajo cero, no será este 2026 un año marcado especialmente por el frío. Los valores más bajos se registrarán el Sábado de Dolores, con mínimas que podrían caer hasta los 2 o 3 grados, pero nunca por debajo.
Así, Zamora vivirá jornadas agradables y templadas al sol, pero con un contraste acusado al amanecer y al anochecer, lo que obligará a no confiarse: casi tiempo de manga corta al mediodía… y de abrigo a primera hora.
El tiempo en Castilla y León
El sol también será el protagonista en todas las provincias de Castilla y León sin excepción.
La cercanía de precipitaciones en algunos puntos de Oviedo, Santander o los puntos limítrofes al País Vasco pueden tener su repercusión en León o en Burgos, aunque con muy escasa incidencia. Por lo demás, brillará el sol y las nubes estarán disipadas al completo, con cielos despejados durante toda la jornada de hoy.
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